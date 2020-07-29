Непотрібно, але круто: хлопець обладнав машину вентилятором (відео)

Є чимало винаходів, які викликають більше питань, аніж відповідей. Але цей хлопець умисно створює речі, які навряд чи колись стануть у пригоді. Зате його креативності може позаздрити кожен, адже цього разу він взявся за стиль свого авто.

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій лише своїм виглядом, що трапилось і з недавньою новинкою від Метта.

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Нещодавно хлопець опублікував на своєму профілі на платформі Reddit ролик з новеньким винаходом, а саме стельовий вентилятор. За лічені години допис зібрав понад 90 тисяч балів та більше як 2 тисячі коментарів. Найбільше користувачів хвилювало те, як працюватиме вентилятор взимку, а також, що робити високим людям, щоб не отримати безкоштовну стрижку від такої техніки всередині невеликого авто.

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