Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей

На кілька днів вокзал перетворився на музей

Компанія Pagani провела особливий захід у Нью-Йорку. У рамках нього головний зал Центрального вокзалу Нью-Йорка перетворили на виставку моделей бренду.

У період з 5 по 8 листопада шість автомобілів поставили буквально під табло з розкладом поїздів, і кожен охочий міг розглянути їх зблизька.

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П'ять з представлених машин належать до сімейства Zonda: це Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta, а також найперший серійний автомобіль, який дебютував на автосалоні в Женеві у 1999 році. Шоста модель – новітня Huayra Roadster BC, показ якої відбувся раніше цього року.

Влітку цього року стало відомо, що в Pagani задумалися про випуск позашляховика. Така модель може з'явитися на ринку у 2025 році, і, за попередніми оцінками, коштуватиме три мільйони євро. Партнером по проєкту, ймовірно, стане Mercedes-Benz.

Що ж стосується не таких віддалених планів, то Pagani готує наступника Huayra, який поки відомий під індексом C10. Гіперкар оснастять V-подібним 12-циліндровим мотором Mercedes-Benz, а також запропонують повністю електричну силову установку.

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