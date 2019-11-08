Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей

  • 14
На кілька днів вокзал перетворився на музей - фото 1
На кілька днів вокзал перетворився на музей

Компанія Pagani провела особливий захід у Нью-Йорку. У рамках нього головний зал Центрального вокзалу Нью-Йорка перетворили на виставку моделей бренду.

У період з 5 по 8 листопада шість автомобілів поставили буквально під табло з розкладом поїздів, і кожен охочий міг розглянути їх зблизька.

Зверніть увагу: Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені

П'ять з представлених машин належать до сімейства Zonda: це Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta, а також найперший серійний автомобіль, який дебютував на автосалоні в Женеві у 1999 році. Шоста модель – новітня Huayra Roadster BC, показ якої відбувся раніше цього року.

Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366903
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366906
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366911

Влітку цього року стало відомо, що в Pagani задумалися про випуск позашляховика. Така модель може з'явитися на ринку у 2025 році, і, за попередніми оцінками, коштуватиме три мільйони євро. Партнером по проєкту, ймовірно, стане Mercedes-Benz.

Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366904
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366905
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366907

Що ж стосується не таких віддалених планів, то Pagani готує наступника Huayra, який поки відомий під індексом C10. Гіперкар оснастять V-подібним 12-циліндровим мотором Mercedes-Benz, а також запропонують повністю електричну силову установку.

Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366908
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366909
Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей - фото 366912

Читайте також: Ілон Маск розповів, коли відбудеться анонс пікапа Tesla

Джерело: Pagani
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2378
ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
  • 06 листопада, 14:30
  • 1407
Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
  • 03 листопада, 16:50
  • 157
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології