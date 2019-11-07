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Ілон Маск розповів, коли відбудеться анонс пікапа Tesla

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Пікапа Tesla - фото 1
Пікапа Tesla / motor1

Захід Tesla, який буде присвячений анонсу пікапа, пройде 21 листопада в Лос-Анджелесі неподалік від ракетного заводу SpaceX.

Як повідомив Маск, дата і час презентації обрані через фільм "Той, що біжить по лезу", сюжет якого починає розгортатися в листопаді 2019 року в Лос-Анджелесі. Але цікаво, що приблизно в ті ж терміни представники багатьох автомобільних ЗМІ відправляться в Лос-Анджелес на LA Auto Show.

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Ілон Маск розповів, коли відбудеться анонс пікапа Tesla - фото 366676

Маск раніше називав електрокар Tesla Cyber ​​Truck "футуристичним пікапом в стилі кіберпанк прямо з всесвіту Blade Runner". Тепер мільярдер зробив ще одну відсилку до класики фантастики: "Найбільше Cyber ​​Truck буде схожий на бронетранспортер з майбутнього".

Хоча ніяких реальних офіційних даних про автомобіль не було оголошено, Маск раніше заявляв, що він має намір побачити пікап Tesla вартістю менше як 50 тисяч доларів.

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Джерело: jalopnik
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