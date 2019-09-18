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Озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилася

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Озонова діра над Антарктикою - фото 1
Озонова діра над Антарктикою / greenbelarus

Озонова діра над Антарктикою сильно зменшилася. Очікується, що в результаті її розміри будуть найменшими з середини 1980-х років. Про це повідомляє служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS).

Згідно зі спостереженнями, минулого тижня площа озонової діри над Антарктикою склала близько 5 млн кв. км. У 2018 році у відповідний період вона була понад 20 млн кв. км, а у 2017 році – трохи більше як 10 млн кв. км.

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Фахівці вважають, що на розмір озонової діри вплинуло раптове стратосферне потепління на початку вересня.

Холодний полярний вихор нагрівся, а потепління стратосфери викликає зменшення обсягу стратосферних хмар і уповільнює руйнування озону. Вчені очікують, що цей ефект продовжиться, і у 2019 році озонова діра буде найменшою з 1980-х років.

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Джерело: atmosphere.copernicus
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