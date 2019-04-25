Ознаки, за якими легко виявити невпевнену в собі людину

У будь-якому колективі легко побачити неформальних лідерів, сторонніх спостерігачів і тих, чия самооцінка штучно занижена. Так, так, іноді вони самі ставлять на собі хрест, а іноді їм в цьому допомагають інші.

Які звички видають людей з низькою самооцінкою?

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Будь-яка справа вимагає оцінки. І якщо впевнена в собі людина сама ставить для себе галочку, то скромник і невдаха шукає підтримки і схвалення збоку. Якщо хтось похвалив, дав добро, направив в потрібну сторону, то можна приступати до здійснення планів або ж продовжувати розпочату справу.

Він завжди крутить головою на всі боки, шукає позитивну думку, правильну оцінку дій. І коли це визнання, схвалення вже отримано, з якоїсь парадоксальної причини самооцінка не підвищується, а залишається на колишньому рівні або навіть знижується ще нижче.

Виховуйте в собі упевненість

Часто доводиться себе порівнювати з іншими. З цією звичкою втрачається віра у власні сили, посилюється залежність і втрачається унікальність своєї особистості. А цим користуються сильні і мудрі люди, які люблять і вміють маніпулювати оточуючими. Якщо невпевнена людина розуміє, що вона над кимось здобула мізерну перемогу, вона починає радіти, нахвалювати себе. Людям з дуже низькою самооцінкою себе шкода. Завжди шкода. І вони цим вміють користуватися.

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