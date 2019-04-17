Читайте уважно: ці слова у постах ваших друзів мають насторожити вас

Зверніть увагу на те, що пишуть ваші друзі у мережі

Дослідники Університету Пенсильванії проаналізували пости 683 користувачів Facebook і виявили, що по них можна з високою точністю визначити депресію ще до офіційного діагнозу. Фахівці рекомендують звернути увагу на ці слова у постах. Вони можуть бути першим тривожним дзвіночком!

Психологи порівняли сторінки добровольців з медичними картками людей з депресією. Захворювання здебільшого виражалося в тому, які слова люди вибирали для постів. Вони часто використовували займенник "я" у поєднанні з фразами про самотність та ворожість.

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Слова, надмірна кількість яких має насторожити: "сльози", "біль", "смуток", "серце", "хвороба", "ненависть", "самотність", "кров", "лікарі", "здоров'я". Також велика кількість користувачів пише про те, що сумує за батькам або іншими близькими людьми. Від звичайних постів ці слова відрізняються регулярністю і похмурістю, підкреслюють дослідники.

Ще одна ознака – пости людей з підозрою на депресію в середньому містять від 500 слів.

Пости у соцмережах можуть розповісти про схильність до депресії

Через три місяці після проведення аналізу у 114 людини дійсно виявили депресію: точність передбачення склала близько 70%.

Праця американських психологів підтверджує дослідження їх британських колег. Вони виявили, які слова найчастіше використовують люди з депресією, за допомогою віршів Курта Кобейна і Сільвії Плат.

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