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Ознаки того, що тебе збираються звільнити

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Якщо начальник хоче звільнити, він якомога рідше називає вас за іменем - фото 1
Якщо начальник хоче звільнити, він якомога рідше називає вас за іменем / Medium

Боїтеся втратити роботу? Дізнайтеся про головні ознаки того, що вас хочуть звільнити, щоб перестати хвилюватися даремно або почати шукати нову роботу.

У керівництва з'явилося занадто багато претензій

Причому вони не обґрунтовані. Якщо ви, наприклад, спізнюєтеся щодня на 30-40 хвилин, невдоволення керівника виправдане. Але, якщо причиною причіпок є дрібниці варто задуматися.

І ще: Як оптимізувати час на роботі: прості лайфхаки

До вас перестали звертатися за іменем

Якщо начальник хоче звільнити, він якомога рідше називає цього працівника за іменем, і все частіше вимовляючи його прізвище. Або ще гірше: просто дає наказ: "Віднеси це у бухгалтерію". Незважаючи на те, що раніше говорив: "Андрію, будь ласка, коли будеш мати час, віднеси це в бухгалтерію".

Зменшення зарплати

Якщо компанія переживає не найкращі часи, це може відбитися на коливаннях зарплати співробітників. Як правило, керівництво анонсує такі заходи і пояснює їх причини. Якщо ж цифри у відомості урізали тільки вам – це серйозний привід занепокоїтися.

Головні ознаки того, що вас хочуть звільнити - фото 306166
Головні ознаки того, що вас хочуть звільнити

Переведення на інше робоче місце

Скорочення персоналу призводить до перегляду штатного розкладу і кадрових перестановок. Співробітникові, від якого хочуть позбутися, пропонують посаду простіше або зовсім в іншу, мовляв, інших немає. Часто буває, що попрацювавши у нових умовах, ви самі пишете заяву за власним бажанням.

Співробітники тримають дистанцію

Будь-яка інформація (особливо плітки) поширюється досить швидко. Якщо у шефа щодо вас далеко не райдужні плани, то про це буде відомо і в колективі. Кулуарні розмови, домисли і припущення: все це так чи інакше позначиться на зміні ставлення деяких колег до вас.

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Джерело: businessinsider
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