Міфи про воду, в які час перестати вірити

Безумовно, пити чисту воду треба постійно, щоб всі клітини організму функціонували без збоїв. Але існує величезна кількість помилкових фактів про воду, які варто спростувати.

Треба пити 8 склянок води на день

Це найпопулярніший міф про воду. Причому не існує ніяких наукових підтверджень того, що саме така кількість води добре впливає на здоров'я. Насправді ж норми споживання рідини індивідуальні і залежать від безлічі факторів: вашого віку, ваги, ступеня активності, температури повітря.

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Рахується тільки чиста вода

Це не так. Враховується вся отримана за день рідина, і не тільки в складі будь-яких напоїв (навіть алкогольних), але і продуктів (особливо супів, соковитих овочів і фруктів, і навіть в м'ясі є вода). У вигляді вільної рідини ми споживаємо близько 50-80% денної норми, решта надходить з їжі.

Вода допомагає схуднути

Цей міф теж кочує по сторінках журналів і газет. І в ньому є частка істини. Річ у тому, що іноді ми плутаємо відчуття голоду і відчуття спраги і думаємо, що хочемо їсти, коли насправді організм подає сигнал про зневоднення. У такій ситуації дійсно потрібно випити склянку води, і якщо голод відступив, то, найімовірніше, він був помилковим. У такому випадку вода захистить вас від отримання зайвих калорій.

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