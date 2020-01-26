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Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою

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Стосунки - фото 1
Стосунки / mixnews

Майже у кожного в житті відбуваються зустрічі, які здаються доленосними. Потяг до незнайомої людини виникає миттєво і нез'ясовно, а потім мучить і не відпускає.

Миттєвий безпідставний потяг

Кармічні відносини виникають раптово, їх об'єктом стає людина, далека від ідеалів і стандартів. У чомусь це нагадує любов з першого погляду: люди не можуть відірвати погляд один від одного, їм здається, ніби вони знайомі цілу вічність. З боку такі суб'єкти виглядають зачарованими або безоглядно закоханими. Насправді це несвідоме почуття, пояснення якому дати неможливо.

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Нерівноправність у стосунках

У кармічних стосунках один партнер домінує, а другий грає роль добровільної жертви. Сильна сторона часто в стані збудження, навіть агресії. Людину мучать неясні здогади, вона сама не розуміє, що з нею відбувається. У хвилини роздратування один з партнерів заподіює духовні і фізичні страждання коханій людині.

Сильна емоційна залежність

Кармічні партнери міцно пов'язані невидимими нитками, які поступово перетворюються на кайдани. Бажання побути на самоті або зайнятися якоюсь справою викликає роздратування і нерозуміння. Варто одному з партнерів виїхати ненадовго, як у іншого починається емоційна "ломка". Раптово з'ясовується, що улюблена робота або близькі друзі вже не цікаві.

Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою - фото 382299

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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