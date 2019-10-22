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Серіал Великі Вуйки

Ожиріння чи бодіпозитив: пишна модель у рекламі Calvin Klein обурила мережу (фото)

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Пишна дівчина стала моделлю Calvin Klein - фото 1
Пишна дівчина стала моделлю Calvin Klein / instagram.com/oranicuhh

Модель plus-size стала зіркою нової реклами Calvin Klein та з'явилась та білбордах по всьому світу, однак користувачам не надто припав до душі такий вибір бренду білизни. Хто ця дівчина і чому тема надто делікатна – читайте далі.

Мода завжди була доволі складною темою, адже у кожного свої смаки та вподобання, приміром, захоплення відомими брендами чи любов до шкарпеток з босоніжками.

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Однак кожного разу, коли звучать слова "краса", "вага" або "здоров'я", більшість людей уявляють щось естетичне. І ось компанія Calvin Klein обрала своєю моделлю реперку Chika та продала ефектні білборди з 22-річною дівчиною plis-size у білизні, частина мережі вирішила нагадати, що це не настільки естетично, як планувалось. А гасло "Кажу власну правду у своїх кельвінах" лише підігріло ситуацію.

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dominiquetaegon
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GeoValentine

Поки хтось відстоював позицію самої реперки та нагадував про бодіпозитив, інша частина коментаторів обурювалась пропагандою нездорового харчування та ожиріння. Чимало людей наголосили, що дівчина виглядає зовсім не настільки щасливою і навряд не має проблем зі здоров'ям. Шквал критики не на жарт піднявся, тому Chika змушена була виступити на свій захист та наголосити, що її вага не впливає на її фізичне та моральне самопочуття. А як вважаєте ви?

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oranicuhh
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dominiquetaegon

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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