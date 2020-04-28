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Озеро Світязь критично обміліло і стало схожим на пустелю: фото

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Озеро Світязь обміліло - фото 1
Озеро Світязь обміліло

Озеро Світязь суттєво обміліло. У соціальних мережах люди б'ють на сполох, адже перлина Волинської області поступово зникає.

Як видно зі світлин, на тому місці, де колись була вода, тепер просто пісок чи болото. У власників туристичних баз просто шок, адже це точно зменшить потік потенційних туристів. А місцеві жителі підтверджують, що таким озеро за усі роки ще не бачили.

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Щоб дійти від прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500 метрів.

Основна причина того, що Світязь обміліло, — мала кількість опадів. Адже у Шацькому районі випадає 10% від потрібного обсягу опадів. За словами екологів, це і є прояв глобального потепління у місцевому масштабі. Коли опадів немає, а температура повітря підвищується.

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Озеро Світязь критично обміліло і стало схожим на пустелю: фото - фото 400577

Озеро Світязь критично обміліло і стало схожим на пустелю: фото - фото 400578

Озеро Світязь критично обміліло і стало схожим на пустелю: фото - фото 400579

Озеро Світязь критично обміліло і стало схожим на пустелю: фото - фото 400580

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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