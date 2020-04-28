Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото

Віртуальна фотовиставка "Чорнобиль: Відродження" відкрилася для держав-членів ООН в понеділок, 27 квітня. Про це повідомляється на сайті Постійного представництва України при ООН.

До 34-ї річниці Чорнобильської трагедії представлено віртуальну фотовиставку, в рамках якої показали, як відновлюється Чорнобильська зона. Бажаючі можуть оглянути віртуальну фотовиставку "Чорнобиль: Відродження" з 27 квітня по 8 травня на сайті Постійного представництва України в ООН.

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"За тридцять чотири роки після катастрофи там відродилася унікальна популяція тварин і птахів, зокрема й види, які не представлені на решті території України", – йдеться в описі до виставки.

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