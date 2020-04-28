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Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото

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Відродження Чорнобильської зони - фото 1
Відродження Чорнобильської зони / ukraineun

Віртуальна фотовиставка "Чорнобиль: Відродження" відкрилася для держав-членів ООН в понеділок, 27 квітня. Про це повідомляється на сайті Постійного представництва України при ООН.

До 34-ї річниці Чорнобильської трагедії представлено віртуальну фотовиставку, в рамках якої показали, як відновлюється Чорнобильська зона. Бажаючі можуть оглянути віртуальну фотовиставку "Чорнобиль: Відродження" з 27 квітня по 8 травня на сайті Постійного представництва України в ООН.

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"За тридцять чотири роки після катастрофи там відродилася унікальна популяція тварин і птахів, зокрема й види, які не представлені на решті території України", – йдеться в описі до виставки.

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400516

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400517

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400518

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400519

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400520

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400521

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400522

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400523

Україна показала ООН, як відроджується Чорнобиль: промовисті фото - фото 400524

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Джерело: ukraineun
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