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Карантин Коронавірус

Овації та пісні Руслани: як українських лікарів зустрічали в Італії (відео)

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Овації та пісні Руслани: як українських лікарів зустрічали в Італії (відео) - фото 1

У Неаполі влаштували овації групі українських медиків, які прибули в Італію для допомоги колегам в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцкій.

У суботу ввечері, 4 квітня, в Італії з будівлі одного з бізнес-центрів Неаполя на повну потужність звучали пісні Руслани на честь приїзду українських лікарів.

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"Сьогодні в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність звучать пісні Руслани. Так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидії коронавірус", – написав консул.

Італійські користувачі в коментарях назвали це "прекрасним моментом, щоб почати цінувати непорушний зв'язок між українським і італійським народом".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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