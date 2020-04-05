Овації та пісні Руслани: як українських лікарів зустрічали в Італії (відео)

У Неаполі влаштували овації групі українських медиків, які прибули в Італію для допомоги колегам в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцкій.

У суботу ввечері, 4 квітня, в Італії з будівлі одного з бізнес-центрів Неаполя на повну потужність звучали пісні Руслани на честь приїзду українських лікарів.

І ще: У США рекомендують носити саморобні маски тим, хто здоровий

"Сьогодні в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність звучать пісні Руслани. Так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидії коронавірус", – написав консул.

Італійські користувачі в коментарях назвали це "прекрасним моментом, щоб почати цінувати непорушний зв'язок між українським і італійським народом".

Читайте також: Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня