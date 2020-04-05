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Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
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Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 5 квітня.
Офіційна статистика станом на 10:00 неділі, 5 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1251 випадок коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 156 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.
Статистика хворих коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1251
|Одужали
|25
|Померли
|32
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:
|
Київ
|225
|
Київська область
|82
|
Чернівецька область
|220
|
Івано-Франківська область
|105
|
Тернопільська область
|160
|
Рівненська область
|38
|
Запорізька область
|39
|
Одеська область
|26
|
Волинська область
|19
|
Львівська область
|15
|
Дніпропетровська область
|14
|
Житомирська область
|11
|
Черкаська область
|60
|
Херсонська область
|10
|
Луганська область
|3
|
Донецька область
|8
|
Вінницька область
|75
|
Закарпатська область
|28
|
Кіровоградська область
|37
|
Полтавська область
|9
|
Сумська область
|49
|
Харківська область
|1
|
Чернігівська область
|7
|
Хмельницька область
|10
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5 493 підозри.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 5 квітня:
|Захворіли
|1 203 188
|Одужали
|246 760
|Померли
|64 747
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