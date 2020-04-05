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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня

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коронавірус в Україні - фото 1
коронавірус в Україні / getty images

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 5 квітня.

Офіційна статистика станом на 10:00 неділі, 5 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1251 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 156 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1251
Одужали 25
Померли 32

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня - фото 395899

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 225

Київська область

 82

Чернівецька область

 220

Івано-Франківська область

 105

Тернопільська область

 160

Рівненська область

 38

Запорізька область

 39

Одеська область

 26

Волинська область

 19

Львівська область

 15

Дніпропетровська область

 14

Житомирська область

 11

Черкаська область

 60

Херсонська область

 10

Луганська область

 3

Донецька область

 8

Вінницька область

 75

Закарпатська область

 28

Кіровоградська область

 37

Полтавська область

 9

Сумська область

 49

Харківська область

 1

Чернігівська область

 7

Хмельницька область

 10

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5 493 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 5 квітня:

Захворіли 1 203 188
Одужали 246 760
Померли 64 747

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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