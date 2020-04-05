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Карантин Коронавірус

У США рекомендують носити саморобні маски тим, хто здоровий

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У США рекомендують носити саморобні маски тим, хто здоровий - фото 1

Американські фахівці переглянули своє відношення до носіння масок людьми без коронавірусної інфекції. Центри з контролю і профілактиці захворювань США 4 квітня оновили рекомендації.

Тепер американські науковці радять носити маски здоровим людям, але тільки там, де неможливо дотримуватися дистанції у 2 метри, наприклад, в супермаркеті.

Це важливо: Чи треба носити маски на вулиці: уряд пояснив нові правила карантину

У США рекомендують носити саморобні маски тим, хто здоровий - фото 396266

При цьому наголошується, що маска повинна бути саморобною з тканини, а не хірургічною, оскільки у світі зараз спостерігається гострий дефіцит індивідуальних засобів захисту для медиків, які постійно перебувають в близькому контакті з інфікованими і ризикують заразитися куди більше, ніж людина, яка вийшла в магазин.

Також американські експерти не рекомендують використовувати респіратор N95, оскільки без спеціального тренінгу його неможливо правильно надіти.

Читайте також: Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину

Джерело: cdc
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