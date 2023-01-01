Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні

  • 77
У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні - фото 1

Фахівці з Держспецзв'язку дають відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо кібербезпеки. Читайте далі та дізнайтеся, коли авіарежим може бути корисним!

Авіарежим чи режим польоту, режим "Без зв'язку", автономний режим – це функція у смартфонах, яка при активації блокує безпровідний зв'язок (стільниковий, інтернет-з'єднання по Wi-Fi чи Bluetooth). Тобто при увімкненому "режимі польоту" немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.

І ще: У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ

Але при цьому телефон продовжує працювати – переглядайте файли, дивіться та слухайте заздалегідь завантажене, грайте в ігри без інтернету, читайте книжку, робіть фото тощо.

Зверніть увагу, що після активації авіарежиму, Wi-Fi та Bluetooth можна увімкнути знову вручну, і цей зв'язок працюватиме. Також "режим польоту" не деактивує увімкненої геолокації та NFC.

У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні - фото 517897

Зазвичай авіарежим використовують під час перельотів задля безпеки – звідси відповідний значок у вигляді літака і назва. Проте режим може стати у пригоді й в інших ситуаціях:

  • Для економії заряду батареї пристрою
  • Для прискорення заряджання смартфона
  • Коли ви не хочете, щоб вас турбували
  • Для блокування дзвінків та інтернету, якщо смартфоном бавиться дитина

Режим "Без зв'язку" суттєво відрізняється від режиму "Не турбувати", який лише блокує звукові сигнали дзвінків і повідомлень.

До теми: У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації

пропозиції партнерів
Новини