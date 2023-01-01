У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні

Фахівці з Держспецзв'язку дають відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо кібербезпеки. Читайте далі та дізнайтеся, коли авіарежим може бути корисним!

Авіарежим чи режим польоту, режим "Без зв'язку", автономний режим – це функція у смартфонах, яка при активації блокує безпровідний зв'язок (стільниковий, інтернет-з'єднання по Wi-Fi чи Bluetooth). Тобто при увімкненому "режимі польоту" немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.

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Але при цьому телефон продовжує працювати – переглядайте файли, дивіться та слухайте заздалегідь завантажене, грайте в ігри без інтернету, читайте книжку, робіть фото тощо.

Зверніть увагу, що після активації авіарежиму, Wi-Fi та Bluetooth можна увімкнути знову вручну, і цей зв'язок працюватиме. Також "режим польоту" не деактивує увімкненої геолокації та NFC.

Зазвичай авіарежим використовують під час перельотів задля безпеки – звідси відповідний значок у вигляді літака і назва. Проте режим може стати у пригоді й в інших ситуаціях:

Для економії заряду батареї пристрою

Для прискорення заряджання смартфона

Коли ви не хочете, щоб вас турбували

Для блокування дзвінків та інтернету, якщо смартфоном бавиться дитина

Режим "Без зв'язку" суттєво відрізняється від режиму "Не турбувати", який лише блокує звукові сигнали дзвінків і повідомлень.

До теми: У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації