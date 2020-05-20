Рятувальний круг: у парку Нью-Йорку придумали, як дотримуватися соціальної дистанції

Кожен відпочиває у межах свого кола

Відвідувачі парку Доміно, який розкинувся на Бруклінській набережній, можуть спокійно відпочивати на газоні та не переживати через те, що вони порушують правила соціального дистанціювання. У цьому їм допомагають кола, намальовані на траві.

Кола діаметром 2,4 метра нанесені на траву білою фарбою. Відстань між ними – 1,8 метра.

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Тепер гості парку засмагають, читають, влаштовують пікніки на окремих круглих галявинах.

Парк облаштували на місці старого цукрового заводу, побудованого у 1856 році. Свого часу підприємство виробляло велику частину рафінаду для США.

У Нью-Йорку шукають нові ідеї для соціального дистанціювання, оскільки містяни відчутно постраждали від коронавірусу. Тут зафіксували близько 200 тисяч випадків COVID-19.

Мешканцям Нью-Йорка як і раніше рекомендують залишатися вдома, якщо це можливо, а виходячи на вулицю, одягати захисну маску.

Раніше ми писали про те, що у США ресторан дещо нестандартно підійшов до проблеми соціального дистанціювання. Один з закладів у штаті Вірджинія вирішив підсаджувати за столики до відвідувачів манекени: щоб гості не відчували себе самотньо, дотримуючись соціальної дистанції.

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