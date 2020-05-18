Це хобі робить людей щасливими під час карантину

Учені назвали заняття, яке робить людей щасливішими під час карантину, введеного через спалах коронавірусної інфекції.

Як вважають експерти, це домашнє садівництво або городництво.

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Фахівці провели дослідження, під час якого вивчали, як впливають на самопочуття 370 жителів США повсякденні справи, такі як шопінг, прогулянки, поїздки на громадському транспорті, хобі тощо. Під час спостережень було встановлено, що деякі учасники дослідження близько двох годин в тиждень вдома займаються садом або городом. І виявилося, що у цих людей найвищий рівень щастя і саме вони відчувають задоволення, щастя і почуття власної значущості частіше, ніж люди з іншими хобі.

Про своє емоційне благополуччя заявили також самотні люди і ті, у яких маленький дохід. "Навіщо витрачати гроші на реабілітаційні центри, коли достатньо трохи землі і совочка? Саджайте", – порекомендували експерти.

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