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Особистий простір: фото з вокзалу у Фінляндії підкорило Reddit

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Фото з вокзалу Фінляндії підкорили Reddit - фото 1
Фото з вокзалу Фінляндії підкорили Reddit / pxhere

У мережі набирає популярності звичайне фото з одного із вокзалів Фінляндії, і ось чому.

На платформі Reddit користувач з ніком Famsys поділився знімком з вокзалу, який здивував мережу. За короткий час допис піднявся у топи, адже всього за 6 годин отримав понад 13,5 тисяч переглядів. Все пояснює підпис: "У Фінляндії ми дійсно любимо наш особистий простір". У коментарях з'явились і шведи, які зізнались, що теж дуже схожі, але у них все змінює алкоголь.

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In Finland, we really do love our personal space. from r/europe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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