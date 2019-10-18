Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати

Здавалося б, осіння погода зі своєю сірістю, вітром, дощами та іноді мінусовою температурою не призначена для бігу. Але так тільки здається. Розповідаємо вам про основні правила бігу в холодну пору року, які допоможуть отримати користь та насолоду від цього процесу!

Біг у міжсезоння – важливий етап, під час якого закладається база для майбутнього сезону. Саме у цей час необхідно проаналізувати минулий сезон, поставити нову мету та пропрацювати завдання, щоб задумане було легше здійснити. Крім того, міжсезоння – відмінний час для відновлення форми і / або коригування техніки бігу. Що ж робити, аби отримати максимум користі?

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У чому бігати?

Для бігу в прохолодну і дощову погоду підходить зручний і легкий спортивний одяг. Якщо на вулиці йде дощ, то рекомендується одягати термобілизну або водовідштовхуючий одяг. Термобілизна може бути різної щільності, і, в залежності від температури, можна підбирати більш-менш теплий варіант. Вниз можна одягнути фліс або светр зі спортивної або функціональної тканини.

Рукавички краще вибирати із захистом від вітру і зі вставками для сенсорних екранів на кінчиках пальців. Для холоднішої погоди краще одягати рукавиці поверх легких бігових рукавичок

Щоб захистити вуха та голову від вітру, можна використовувати спеціальну пов'язку з непромокаючого та щільного матеріалу. Важливо, щоб вона зручно сиділа на голові і не сповзала з вух. Спортивні шапки теж повинні бути зроблені з водовідштовхуючого, вітрозахисного і дихаючого матеріалу. У теплішу, але дощову погоду зручно надягати кепку – дашок захищатиме обличчя від крапель дощу.

Що стосується взуття, то, як правило, навіть при мінусових температурах можна тренуватися на вулиці у звичайних кросівках. Якщо за вікном мороз, то буде зручно одягнути бігові шкарпетки чи гольфи: вони зігріють ноги, навіть якщо вони промокли.

Потурбуйтесь про зручний одяг і взуття

Як правильно бігати?

Крім правильно обраного екіпірування, необхідно дотримуватися важливих правил, щоб біг у холодну погоду не закінчився переохолодженням.

По-перше, необхідно планувати маршрут заздалегідь – так, щоб пробіжка закінчувалася у теплому приміщенні. Якщо спітнілому вийти на холод з тепла, то можна застудитися. Якщо на вулиці вітряно, намагайтеся прокласти маршрут так, щоб спочатку бігти проти вітру, а тому – за вітром.

Сам біг важливо починати з невеликих навантажень (ми ж відновлюємося і фізично, і психологічно), поступово нарощуючи темп і обсяг. Крім того, осіннє прохолодне (а іноді і морозне) повітря щільніше та містить більше кисню. А це означає, що заняття на свіжому повітрі принесуть більше користі.

Сплануйте ідеальний маршрут

Таким чином, у бігу в міжсезоння маса плюсів. Тому не кидайте свої заняття, продовжуйте займатися регулярно. Тим більше, що робити це можна як на вулиці, так і в комфортних манежах і тренажерних залах.

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