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45 українських слів, які характеризують погоду

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примхлива погода - фото 1
примхлива погода

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас цікаві українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах на позначення поганої погоди. Виявляється, що таких слів є понад 45!

Існує стереотип, що найбільш дощове місто – Лондон. Це не підтверджено, проте в англійській мові існує безліч слів, щоб описати різні ступені дощу: від дрібних крапель до серйозної зливи. В українській мові теж є чимало слів, які характеризують не надто хорошу погоду. А ви знали, що саме може робити погода різними 30 способами?

І ще: Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху

Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

15 синонімів до словосполучення "погана погода"

  1. примхлива погода
  2. негода
  3. непогода
  4. негідь
  5. сквира
  6. сльота
  7. мрячка
  8. мжичка
  9. імжа
  10. мокротеча
  11. мокреча
  12. моква
  13. плова
  14. хляпавка
  15. хвища
45 українських слів, які характеризують погоду - фото 408312

30 дій, які може робити погода:

  1. комизитися
  2. вередувати
  3. капризувати
  4. норовитися
  5. примхати
  6. гедзатися
  7. марудити
  8. перебирати
  9. вибрикувати
  10. кобенитися
  11. химерити
  12. єрепенитися
  13. перебендювати
  14. витребенькувати
  15. каверзувати
  16. вигадувати
  17. викидати коники
  18. вдаватися на витівки
  19. робити викрутаси
  20. хмаритися
  21. нахмурюватися
  22. хмарніти
  23. насуплюватися
  24. молодитися
  25. дощити
  26. мотрошити
  27. кородитися
  28. росити
  29. дрібніти
  30. дробити
45 українських слів, які характеризують погоду - фото 408313
Синонімів до цих слів може бути більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

До теми: 20 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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