Оскар 2021 перенесли: відома нова дата кіноакадемії

Вручення "Оскара" перенесли вчетверте за історію існування кіноакадемії. Дізнайтесь, коли відбудеться нагородження у 2021 році.

Американська кіноакадемія через пандемію коронавірусу перенесла 93 церемонію вручення премій "Оскар" на 25 квітня 2021 року. Вручення нагород мало відбутися 28 лютого.

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Терміни подачі заявок для участі у конкурсі були продовжені до 15 січня 2021 року замість 31 грудня 2020 року, а оголошення номінантів премії заплановане на 15 березня 2021 роки замість традиційного січня.

Крім того, було вирішено перенести відкриття для публіки музею кіноакадемії, яке було заплановано на 14 грудня 2020 року. Тепер воно відбудеться 30 квітня 2021 року.

За всю історію церемонію вручення "Оскара" вручення переносили тричі: у 1938 році через повені у Лос-Анджелесі, у 1968 році – після вбивства Мартіна Лютера Кінга і у 1981 році – за замах на президента Рейгана.

У кінці квітня вперше за всю історію "Оскара" кіноакадемія оголосила, що допустить до відбору фільми, які були показані онлайн у період закриття кінотеатрів через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що нещодавно стрімінговий сервіс HBO Max тимчасово прибрав з каталогу оскароносний фільм "Віднесені вітром". Причина проста: у стрічці зображують расизм і деякі етнічні забобони. У HBO пообіцяли повернути картину пізніше, додавши, що вона з'явиться "з обговоренням її історичного контексту і засудженням тих самих зображень", але при цьому фільм буде представлений у тому вигляді, в якому був створений спочатку.

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