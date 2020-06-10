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HBO Max прибрав зі свого каталогу оскароносний фільм: у всьому винен расизм
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Стрімінговий сервіс HBO Max тимчасово прибрав з каталогу фільм "Віднесені вітром". Причина проста: у стрічці зображують расизм і деякі етнічні забобони.
Представники стрімінгової платформи уже пояснили, що стало причиною тимчасового вилучення культової стрічки з каталогу.
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"Віднесені вітром" – це продукт свого часу, він зображує деякі етнічні та расові забобони, які, на жаль, були звичайним явищем в американському суспільстві. Ці расистські зображення були неправильні тоді і є неправильними сьогодні", – заявили представники платформи.
У HBO пообіцяли повернути картину пізніше, додавши, що вона з'явиться "з обговоренням її історичного контексту і засудженням тих самих зображень", але при цьому фільм буде представлений у тому вигляді, в якому був створений спочатку.
"Якби ми вчинили інакше, це було б рівнозначно твердженню, що ці забобони ніколи не існували. Якщо ми хочемо створити справедливіше, рівноправніше й інклюзивніше майбутнє, ми повинні спочатку визнати і зрозуміти нашу історію", – пояснили в HBO.
Чотиригодинний фільм "Віднесені вітром", що вийшов у 1939 році, розповідає історію любові Скарлетт О'хари і Ретта Батлера, яка починається під час громадянської війни між Північчю і Півднем США. У головних ролях знялися Вів'єн Лі і Кларк Гейбл. Режисер картини Віктор Флемінг отримав за неї вісім премій "Оскар".
Темношкіра актриса Гетті МакДеніел за свою роль у фільмі також отримала "Оскар". Вона стала першою афроамериканкою, яка удостоєна цієї нагороди. Однак через расову сегрегацію на церемонії вона сиділа окремо від своїх колег по фільму.
Раніше сценарист картини "12 років рабства" Джон Рідлі опублікував у Los Angeles Times свою статтю, в якій закликав HBO Max розглянути можливість видалення "Віднесених вітром" з платформи, оскільки це фільм, який прославляє довоєнний Південь, де рабство вважалося нормою.
Багато медіакомпаній переглянули свій контент на тлі антирасистських протестів, що охопили США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Так, наприклад, Paramount Network відмовився показувати серіал "Поліцейські".
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