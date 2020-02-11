Оскар 2020 встановив антирекорд за переглядами

У 2020 році Оскар подивилася рекордно мала кількість людей. Тенденція зниження переглядів церемонії нагородження спостерігається вже впродовж п'яти років.

Повідомляється, що трансляцію 92-ї церемонії вручення премії Оскар в минулу неділю подивилися лише 23,6 мільйона осіб. Цей показник виявився найнижчим за всю історію підбивання підсумків переглядів.

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Раніше антирекорд належав Оскару у 2018 році. Тоді офіційну трансляцію подивилися 26,5 мільйона глядачів. Тенденція до зниження кількості глядачів церемонії вручення спостерігається протягом останніх п'яти років за винятком 2019 року. У минулому році церемонію подивилися 29,6 мільйона осіб.

Однією з можливих причин малої кількості глядачів називають невиправдано затягнуту церемонію вручення. Вона тривала 3 години 36 хвилин, що на пів години довше, ніж було заплановано.

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