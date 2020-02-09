Кінопремія Оскар 2020: прогноз і ставки на переможців

Вручення найпрестижнішої нагороди у сфері кіно відбудеться 9 лютого у Лос-Анджелесі. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми та актори мають найбільший шанс отримати Оскар.

В ніч з 9 на 10 лютого (о 3:00 за київським часом) глядачі зможуть дізнатися, який фільм стане кращим на церемонії вручення премії "Оскар" у 2020 році.

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Ми проаналізували ставки, коефіцієнти й прогнози букмекерів щодо цьогорічного "Оскара", і ось, що вийшло.

Номінація "Найкращий фільм"

Фаворит у цій номінації – фільм про Першу світову війну – "1917". Ця кінострічка про двох солдатів, які отримали надскладне завдання й повинні доставити на передову наказ про скасування атаки. Інакше батальйон з 1600 осіб загине. "1917" вже отримати 7 з 9 можливих нагород від BAFTA, а також взяв премію "Золотий глобус" за найкращий фільм.

Поставити на перемогу цього фільму можна з коефіцієнтом 1.37 – це ймовірність приблизно 68%.

Цікаво, що вже три роки поспіль "Оскар" за найкращий фільм отримують не ті фільми, які були фаворитами.

Серед номінантів є ще фільми, але ймовірність перемоги кожного з них занадто мала, адже не перевищує навіть 15%:

"Паразити" – 3.60

"Одного разу в Голлівуді" – 4.70

"Джокер" – 11.00

"Ірландець" – 25.00

"Шлюбна історія" – 25.00

"Кролик Джоджо" – 40.00

"Форд проти Феррарі" – 100.00

"Маленькі жінки" – 100.00

Номінація "Найкращий актор"

У прогнозах кінокритики та букмекери впевнені, що Хоакін Фенікс отримає "Оскар" за роль у фільмі "Джокер". Коефіцієнт – 1.02, що становить близько 90% ймовірності.

У короткий список номінантів увійшли такі актори:

Адам Драйвер ("Шлюбна історія") – 8.00

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") – 25.00

Антоніо Бандерас ("Біль і слава") – 30.00

Джонатан Прайс ("Два тата") – 35.00

Номінація "Найкраща актриса"

Рене Зеллвегер має найбільший шанс отримати "Оскар" за фільм "Джуді"– коефіцієнт 1.13, що становить приблизно 82% ймовірності.

Також у переліку номінантів:

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія") – 6.00

Синтія Еріво ("Гаррієт") – 13.00

Сірша Ронан ("Маленькі жінки») – 20.00

Шарліз Терон ("Скандал") – 30.00

Номінація "Найкращий режисер"

Прогноз букмекерів – "Оскар" для Сема Мендеса за фільм "1917". Зробити ставку на його перемогу можна з коефіцієнтом 1.20 (80% ймовірності).

Крім нього, на нагороду у цій номінації претендують такі режисери:

Пон Джун Хо ("Паразити") – 3.80

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") – 7.00

Мартін Скорсезе ("Ірландець") – 15.00

Тодд Філліпс ("Джокер") – 35.00

Номінації "актор і актриса другого плану"

За прогнозами аналітиків, "Оскар" за чоловічу роль другого плану на 92-й церемонії вручення кінонагороди отримає Бред Пітт за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Поставити на його перемогу можна з коефіцієнтом 1.12 (приблизно 80% ймовірності).

Інші суперники:

Джо Пеші ("Ірландець") – 8.00

Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") – 15.00

Аль Пачино ("Ірландець") – 15.00

Ентоні Хопкінс ("Два тата") – 25.0

У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" букмекери ставлять на Лору Дерн у фільмі "Шлюбна історія". Шанси її перемоги теж приблизно 80%.

Інші суперниці:

Марго Роббі ("Скандал") – 11.00

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") – 12.00

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") – 15.00

Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") – 20.00

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