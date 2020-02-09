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Кінопремія Оскар 2020: прогноз і ставки на переможців
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Вручення найпрестижнішої нагороди у сфері кіно відбудеться 9 лютого у Лос-Анджелесі. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми та актори мають найбільший шанс отримати Оскар.
В ніч з 9 на 10 лютого (о 3:00 за київським часом) глядачі зможуть дізнатися, який фільм стане кращим на церемонії вручення премії "Оскар" у 2020 році.
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Ми проаналізували ставки, коефіцієнти й прогнози букмекерів щодо цьогорічного "Оскара", і ось, що вийшло.
Номінація "Найкращий фільм"
Фаворит у цій номінації – фільм про Першу світову війну – "1917". Ця кінострічка про двох солдатів, які отримали надскладне завдання й повинні доставити на передову наказ про скасування атаки. Інакше батальйон з 1600 осіб загине. "1917" вже отримати 7 з 9 можливих нагород від BAFTA, а також взяв премію "Золотий глобус" за найкращий фільм.
Поставити на перемогу цього фільму можна з коефіцієнтом 1.37 – це ймовірність приблизно 68%.
Цікаво, що вже три роки поспіль "Оскар" за найкращий фільм отримують не ті фільми, які були фаворитами.
Серед номінантів є ще фільми, але ймовірність перемоги кожного з них занадто мала, адже не перевищує навіть 15%:
- "Паразити" – 3.60
- "Одного разу в Голлівуді" – 4.70
- "Джокер" – 11.00
- "Ірландець" – 25.00
- "Шлюбна історія" – 25.00
- "Кролик Джоджо" – 40.00
- "Форд проти Феррарі" – 100.00
- "Маленькі жінки" – 100.00
Номінація "Найкращий актор"
У прогнозах кінокритики та букмекери впевнені, що Хоакін Фенікс отримає "Оскар" за роль у фільмі "Джокер". Коефіцієнт – 1.02, що становить близько 90% ймовірності.
У короткий список номінантів увійшли такі актори:
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія") – 8.00
- Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") – 25.00
- Антоніо Бандерас ("Біль і слава") – 30.00
- Джонатан Прайс ("Два тата") – 35.00
Номінація "Найкраща актриса"
Рене Зеллвегер має найбільший шанс отримати "Оскар" за фільм "Джуді"– коефіцієнт 1.13, що становить приблизно 82% ймовірності.
Також у переліку номінантів:
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія") – 6.00
- Синтія Еріво ("Гаррієт") – 13.00
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки») – 20.00
- Шарліз Терон ("Скандал") – 30.00
Номінація "Найкращий режисер"
Прогноз букмекерів – "Оскар" для Сема Мендеса за фільм "1917". Зробити ставку на його перемогу можна з коефіцієнтом 1.20 (80% ймовірності).
Крім нього, на нагороду у цій номінації претендують такі режисери:
- Пон Джун Хо ("Паразити") – 3.80
- Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") – 7.00
- Мартін Скорсезе ("Ірландець") – 15.00
- Тодд Філліпс ("Джокер") – 35.00
Номінації "актор і актриса другого плану"
За прогнозами аналітиків, "Оскар" за чоловічу роль другого плану на 92-й церемонії вручення кінонагороди отримає Бред Пітт за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Поставити на його перемогу можна з коефіцієнтом 1.12 (приблизно 80% ймовірності).
Інші суперники:
- Джо Пеші ("Ірландець") – 8.00
- Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") – 15.00
- Аль Пачино ("Ірландець") – 15.00
- Ентоні Хопкінс ("Два тата") – 25.0
У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" букмекери ставлять на Лору Дерн у фільмі "Шлюбна історія". Шанси її перемоги теж приблизно 80%.
Інші суперниці:
- Марго Роббі ("Скандал") – 11.00
- Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") – 12.00
- Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") – 15.00
- Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") – 20.00
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