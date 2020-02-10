Оскар 2020: Хоакін Фенікс вразив глядачів своєю промовою (текст, відео)

Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера, здобув свій перший Оскар як найкращий головний актор. Після отримання заповітної статуетки актор виголосив приголомшливу промову, яка варта вашої уваги.

Оскар 2020 став для Хоакіна Фенікса першим у його кар'єрі, хоча на його рахунку чимало інших крутих робіт, зокрема – "Гладіатор", "Знаки", "Переступити межу" та інші. Утім, саме головна роль у фільмі "Джокер" принесла 45-річному актору омріяну статуетку.

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Зрештою, цьогорічна нагорода була прогнозованою, тож для Хоакіна вона не стала несподіванкою. Він не тільки був готовим почути своє ім'я зі сцени, а ще й приготував проникливу промову, яка сколихнула соцмережі. Дивіться відео з Оскара 2020:

Переклад промови Хоакіна Фенікса

Вітаю! Як справи? Привіт. О Боже, я зараз вам дуже вдячний. Але при цьому я не відчуваю якоїсь переваги над моїми колегами-номінантами, тому що ми поділяємо любов до кіно, і ця форма самовираження дала мені надзвичайне життя. Не знаю навіть, ким би я був без цього.

Але мені здається, що найбільший подарунок, який вона дала мені й багатьом в цій кімнаті, – голос. Я багато розмірковував про деякі проблеми, з якими всі ми стикаємося. Інколи ми думаємо, що відстоюємо різні цінності. Але я бачу деяку спільність.

Ми говоримо про гендерну нерівність, расизм, боротьбу проти насильства і дивних звичаїв певних корінних народів, або коли говоримо про права тварин. Іншими словами, ми виступаємо проти переконання, що одна нація, одна раса, одна стать або один вид має право домінувати, контролювати та експлуатувати іншого безкарно.

Мені здається, що ми занадто віддалилися від природного світу. Багато з нас винні в егоцентричному світогляді. Ми віримо в те, що ми – центр всесвіту. Ми грабуємо природні ресурси. Ми вважаємо, що маємо право штучно запліднювати корову, а потім забирати її дитя, навіть коли її крики й страждання очевидні. Ми беремо її молоко, призначене для теляти, і додаємо в каву або пластівці.

Думаю, ми просто боїмося змінитися, тому що заради цього доведеться чимось пожертвувати, від чогось відмовитися. Але люди настільки винахідливі й креативні, що, я впевнений, коли ми будемо керуватись любов'ю і співчуттям як головними принципами, ми зможемо створити й розвивати системи, які будуть корисні всім живим істотам і навколишньому середовищу.

Тепер про мене – я був негідником. Я був егоїстом, іноді навіть жорстокою людиною, з якою важко працювати. Однак я вдячний вам за те, що ви дали мені другий шанс. Думаю, ми стаємо кращими, коли підтримуємо один одного. Не коли викреслюємо з життя за помилки минулого, а коли допомагаємо рости, вчимо один одного і йдемо до спокути. Це найкраща риса людства.

Коли моєму брату було 17, він написав таке: "Рятуйтесь любов'ю, тоді з вами буде мир". Спасибі".

Хоакін Фенікс / gettyimages

Відзначимо, що Хоакін Фенікс є веганом та зоозахисником. Брат актора в юному віці помер від передозування.

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