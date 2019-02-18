Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Оскар 2019: опубліковане перше фото сцени для церемонії вручення кінопремії

  • 42
Оскар 2019 - фото 1
Оскар 2019 / simhost

До церемонії вручення найпопулярнішої кінопремії світу – Оскар – залишився тиждень. Дизайнер Девід Корінс опублікував перше фото сцени Оскара-2019.

Корінс показав знімок на своїй сторінці в Instagram, підписавши так: "Перший погляд на мій дизайн для 91-ї премії Оскар. Я думаю, всі ми можемо погодитися з тим, що сьогодні світ наповнений занадто прямими лініями і жорстким мисленням. Для Оскара цього року я розробив світ, заснований на ідеях інклюзивності та спільності".

До слова: Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку

Сцена, що складається з безлічі хвилеподібних золотистих і синіх шарів, буде важити близько 725 кг і прикрасять її 40 тисячами справжніх троянд. Корінс повідомив, що розробники називають сцену цього року Хмарою кристалів.

91-я церемонія вручення премії Оскар відбудеться 24 лютого.

Читайте також: Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 2046
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура