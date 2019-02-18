Оскар 2019: опубліковане перше фото сцени для церемонії вручення кінопремії

До церемонії вручення найпопулярнішої кінопремії світу – Оскар – залишився тиждень. Дизайнер Девід Корінс опублікував перше фото сцени Оскара-2019.

Корінс показав знімок на своїй сторінці в Instagram, підписавши так: "Перший погляд на мій дизайн для 91-ї премії Оскар. Я думаю, всі ми можемо погодитися з тим, що сьогодні світ наповнений занадто прямими лініями і жорстким мисленням. Для Оскара цього року я розробив світ, заснований на ідеях інклюзивності та спільності".

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Сцена, що складається з безлічі хвилеподібних золотистих і синіх шарів, буде важити близько 725 кг і прикрасять її 40 тисячами справжніх троянд. Корінс повідомив, що розробники називають сцену цього року Хмарою кристалів.

91-я церемонія вручення премії Оскар відбудеться 24 лютого.

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