Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку

Премія Оскар 2019 відбудеться вже 24 лютого у Лос-Анжелесі. У театрі Долбі зберуться найуспішніші представники "зіркової фабрики", щоби отримати заповітний кіноприз. Розповідаємо про фільми, які претендують на звання найкращого!

За Оскар 2019 змагатимуться найкращі фільми та актори минулого року. Фінальне голосування за переможця в кожній із 24 номінацій відбудеться 19 лютого, а вручення нагород – 24 лютого.

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Розповідаємо про стрічки, які претендують на звання "Найкращий фільм".

Чорна пантера

Оригінальна назва мовою фільму: Black Panther

Black Panther Жанр: фантастика, бойовик, драма

фантастика, бойовик, драма Країна: США

США Режисер: Раян Куглер

Раян Куглер У головних ролях: Євген Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпіта Ніонго, Данай Гуріра, Мартін Фріман, Деніел Калуя, Анджела Бассетт, Форест Вітакер та Енді Серкіс.

Євген Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпіта Ніонго, Данай Гуріра, Мартін Фріман, Деніел Калуя, Анджела Бассетт, Форест Вітакер та Енді Серкіс. Тривалість: 134 хв.

134 хв. Дата виходу: 29 січня 2018 р.

Американський супергеройський фільм "Чорна Пантера" вперше опинився серед номінантів на найкращий фільм, адже йому приписують розкриття багатьох соціальних тем. Щоправда, не варто забувати, що це чудова екранізація коміксів Marvel.

Сюжет сольного фільму про Чорну Пантеру розповідає про повернення Т'Чалли до Ваканди, де він повинен перейняти правління країною на себе після смерті батька. Щоправда, вдома на нього вже чекають підпільні вороги, а вигнанці намагаються заробити на дорогоцінному металі, який є у Ваканді. Стрічка робить акцент не лише на подіях, а й на моральних цінностях та красивій картинці, яка показує хоч і вигадану, але африканську країну.

Дивитись трейлер фільму Чорна пантера онлайн:

Чорний куклукскланівець

Жанр: пригодницький трилер

пригодницький трилер Країна : США

: США Режисер: Спайк Лі

Спайк Лі У головних ролях: Джон Девід Вашингтон, Адам Драйвер, Тофер Грейс, Лора Геррієр

Джон Девід Вашингтон, Адам Драйвер, Тофер Грейс, Лора Геррієр Тривалість: 128 хв.

128 хв. Дата виходу: 14 травня 2018

Сюжет фільму "Чорний куклукскланівець" розгортається у 1979 році навколо звичайного афроамериканського копа Рона Столворта. Чоловік працює у Колорадо-Спрінгс та отримує непросте завдання: проникнути до угрупування ку-клукс-клану. Щоправда, харизма Рона настільки захоплює учасників організації, що вони вирішують зробити поліцейського під прикриттям керівником одного з відділень.

Трейлер фільму Чорний куклукскланівець:

Богемна рапсодія

Жанр: біографічний фільм і фільм-драма

біографічний фільм і фільм-драма Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Браян Сінгер і Dexter Fletcher

Браян Сінгер і Dexter Fletcher У головних ролях: Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Джозеф Мацело, Майк Майєрс, Бен Гарді, Айдан Гіллен, Гвілім Лі, Том Голландер, Аллен Ліч

Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Джозеф Мацело, Майк Майєрс, Бен Гарді, Айдан Гіллен, Гвілім Лі, Том Голландер, Аллен Ліч Тривалість: 134 хв.

134 хв. Дата виходу: 1 листопада, 2018

Фільм, назва якого збігається з однією із найвідоміших пісень гурту Queen, показує найважливіші моменти у долю Фредді Мерк'юрі та його друзів. Написана у 1975 році "Богемна рапсодія" перевернула не лише уявлення про музику в той час, а й життя команди. Попри зневіру продюсерів і з неймовірною вірою фанатів. Стрічка варта уваги хоча б тому, що можна відчути себе на концерті улюбленого гурту.

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Фаворитка

Оригінальна назва мовою фільму: The Favourite

The Favourite Жанр: історичний байопік

історичний байопік Країна: Ірландія Велика Британія, США

Ірландія Велика Британія, США Режисер: Йоргос Лантімос

Йоргос Лантімос У головних ролях: Емма Стоун, Рейчел Вайс, Олівія Колман, Дженні Рейнсфорд

Емма Стоун, Рейчел Вайс, Олівія Колман, Дженні Рейнсфорд Тривалість: 120 хв.

120 хв. Дата виходу: 30 серпня, 2018

Фільм показує події в Англії на початку 18-го століття, коли країною править Анна Стюарт. Жінка страждає від депресії, ожиріння та подагри, а всі її 17 дітей помирали ще до юного віку. Чоловік Георг Данський також давно покоїться з миром, лише Анна намагається вижити з кроликами, яких назвала на честь кожного з немовлят. рівень божевілля зашкалює, але несподівана компанія Сари Черчилль змінює все. Юна фаворитка вирішує, що може досягнути більшого, однак війна за іспанський спадок у самому розпалі, і королеві потрібно займатись серйозними справами.

Трейлер фільму Фаворитка:

Зелена книга

Оригінальна назва мовою фільму: Green Book

Green Book Жанр: драмедія, біографічний

драмедія, біографічний Країна: США

США Режисер: Пітер Фареллі

Пітер Фареллі У головних ролях: Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін

Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін Тривалість: 130 хв.

130 хв. Дата виходу: 11 вересня 2018

Комедійна драма знята за реальною історією, що робить її ще більш емоційною. Події розгортаються у 1960-х роках у США навколо темношкірого піаніста Дона Ширлі, чий талант нікого не залишає байдужим. Музикант шукає собі персонального помічника та водія і знаходить невихованого італійця Тоні Валлелонга. Чоловік не надто доброзичливий, але виконує свої функції сповна. Спільне життя змушує і Дона, і Тоні навчатись один в одного.

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Рома

Оригінальна назва мовою фільму: Roma

Roma Жанр: драма

драма Країна: Мексика

Мексика Режисер: Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон У головних ролях: Ялиця Апарисіо, Марина Де Тавіра, Дієго Кортина Отрі

Ялиця Апарисіо, Марина Де Тавіра, Дієго Кортина Отрі Тривалість : 135 хв.

: 135 хв. Дата виходу: 30 серпня 2018 року

Чорно-білий фільм "Рома" став ще одним відкриттям "Оскара", адже стрічка опинилась у 10 номінаціях! До того ж, автори вже отримали "Золотого лева" на міжнародному кінофестивалі у Венеції. Сама картина від Netflix показує доволі важке життя у Мехіко у 1970-х роках з боку звичайної родини. Мама змушена займатись вихованням чотирьох діточок, з чим їм допомагають служниці-індіанки, а батько рідко складає компанію вдома. У цей же період настають студентські заворушення, під час яких солдати розстрілювали демонстрантів.

Трейлер фільму Рома онлайн:

Народження зірки

Оригінальна назва мовою фільму: A Star Is Born

A Star Is Born Жанр: музична драма

музична драма Країна: США

США Режисер: Бредлі Купер

Бредлі Купер У головних ролях: Бредлі Купер, Сем Елліот, Lady Gaga, Ентоні Рамос Маріон Мільямс, Рафі Гаврон, Алек Болдвін, Дейв Шапел і Бренді Карлайл

Бредлі Купер, Сем Елліот, Lady Gaga, Ентоні Рамос Маріон Мільямс, Рафі Гаврон, Алек Болдвін, Дейв Шапел і Бренді Карлайл Тривалість: 135 хв.

135 хв. Дата виходу: 31 серпня 2018

"Народження зірки" - це вже не перший римейк доволі популярного у 1940-х фільму. До того ж, вдала екранізація дещо змінила професію головних героїв, які спершу були акторами, а тепер стали співаками. У центрі уваги кантрі-музикант Джексон Мейні, популярність якого починає згасати, як і його бажання бути щасливим. Якось він зустрічає юну і талановиту співачку Еллі і вирішує втілити у життя її мрію. Таким чином дівчина поступово стає зіркою, а Джексон продовжує втрачати свою славу. Однак закоханість разом з розчаруванням викликає змішані емоції у головного героя.

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Влада

Оригінальна назва мовою фільму: Vice

Vice Жанр: драмедія, біографія

драмедія, біографія Країна: США

США Режисер: Адам Мак-Кей

Адам Мак-Кей У головних ролях: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Керелл, Сем Роквелл

Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Керелл, Сем Роквелл Тривалість: . 132 хв.

. 132 хв. Дата виходу: 2018 рік

Ще однією суперечливою картиною для Оскара став біографічний фільм "Влада" про політика Діка Чейні, який пробув при цій же владі 20 років. Чоловік завдяки харизмі та переконливості працював в адміністраціях 4-х американських президентів. А з 2001 по 2009, коли главою США був Джордж Буш, Чейні вважався найбільш впливовим віце-президентом за всю історію. Комедійна драма теж опинилась у кількох номінаціях, хоча, зазвичай, такі стрічки не потрапляють у перелік потенційних переможців.

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А яка стрічка є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

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