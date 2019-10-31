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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Навіщо розрізати лейкопластир саме так

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Крутий лайфхак - фото 1
Крутий лайфхак / twitter

Найбільша проблема з пластирами в тому, що вони занадто легко відклеюються від шкіри. Але вихід є.

Зацініть цей геніальний бандаж, який став дуже популярним в Японії. Найбільше цей метод підходить для ран на пальці.

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Все просто: перед тим, як приклеїти пластир, розріжте клейові бічні частини навпіл уздовж. Використовуйте продезінфіковані ножиці і переконайтеся, що ви не розрізаєте бактерицидний шар в середині. Подивіться на цю схему:

Прикладіть бактерицидну частину до рани, потім приклейте дві нижні половини по діагоналі, одну на одну, в формі літери "Х", далі заклейте дві верхні половини, як на малюнках вище. От і все, тепер пластир буде триматися дуже міцно, і не злетить завчасно. Але будьте обережні, не варто занадто сильно затягувати крайчики пластиру. У відео показаний наочний експеримент, який доводить ефективність японського методу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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