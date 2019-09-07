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Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні
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Кілька разів протягом навчального року школярі йдуть на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2019-2020 навчальному році.
Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.
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- Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно
- Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно
- Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно
- Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно
Осінні канікули (28 жовтня – 3 листопада)
Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:
- Якщо погода дозволяє, то можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.
- Поки триватиме тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.
- Влаштуйте пікнік.
- Сходіть у ліс по гриби.
- Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.
Зимові канікули (23 грудня – 7 січня)
Чим зайнятися дітям на зимових канікулах:
- Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.
- Зробіть снігову бабу.
- Влаштуйте бійку сніжками.
- Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.
- Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.
- Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.
Весняні канікули (23 березня – 29 березня)
Чим зайнятися дітям на весняних канікулах:
- Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.
- Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.
- Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.
- Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.
Літні канікули (1 червня – 31 серпня)
Чим зайнятися дітям на літніх канікулах:
- Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.
- Вивчити нові іноземні слова.
- Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.
- Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.
- Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.
- Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.
- Влаштувати сімейний пікнік.
- Влаштувати вечір настільних ігор.
- Влаштувати сімейний кіноперегляд.
- Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.
- Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.
- Навчитися самостійно готувати улюблену страву.
- Насолоджуватися відпочинком!
Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020 начальному році
- 14 жовтня (понеділок) – День захисника України
- 25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)
- 8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (додатковим вихідним буде понеділок 9 березня)
- 19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень
- 1 травня (п'ятниця) – День праці
- 9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде понеділок 11 травня)
Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:
- Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.
- При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.
- Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.
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