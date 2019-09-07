Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні

Кілька разів протягом навчального року школярі йдуть на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2019-2020 навчальному році.

Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

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Осінні канікули : 28 жовтня – 3 листопада включно

: 28 жовтня – 3 листопада включно Зимові канікули : 23 грудня – 7 січня включно

: 23 грудня – 7 січня включно Весняні канікули : 23 березня – 29 березня включно

: 23 березня – 29 березня включно Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно

Осінні канікули (28 жовтня – 3 листопада)

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:

Якщо погода дозволяє, то можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.

Поки триватиме тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.

Влаштуйте пікнік.

Сходіть у ліс по гриби.

Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.

Зимові канікули (23 грудня – 7 січня)

Чим зайнятися дітям на зимових канікулах: Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.

Зробіть снігову бабу.

Влаштуйте бійку сніжками.

Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.

Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.

Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.

Весняні канікули (23 березня – 29 березня)

Чим зайнятися дітям на весняних канікулах: Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.

Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.

Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.

Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.

Літні канікули (1 червня – 31 серпня)

Чим зайнятися дітям на літніх канікулах: Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.

Вивчити нові іноземні слова.

Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.

Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.

Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.

Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.

Влаштувати сімейний пікнік.

Влаштувати вечір настільних ігор.

Влаштувати сімейний кіноперегляд.

Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.

Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.

Навчитися самостійно готувати улюблену страву.

Насолоджуватися відпочинком!

Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020 начальному році

14 жовтня (понеділок) – День захисника України

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (додатковим вихідним буде понеділок 9 березня)

19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень

1 травня (п'ятниця) – День праці

9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде понеділок 11 травня)

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.

При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.

Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

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