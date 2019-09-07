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Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні

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коли канікули 2019-2020 - фото 1
коли канікули 2019-2020

Кілька разів протягом навчального року школярі йдуть на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2019-2020 навчальному році.

Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

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  • Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно
  • Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно
  • Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно
  • Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно

Осінні канікули (28 жовтня – 3 листопада)

Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні - фото 353318

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:

  • Якщо погода дозволяє, то можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.
  • Поки триватиме тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.
  • Влаштуйте пікнік.
  • Сходіть у ліс по гриби.
  • Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.

Зимові канікули (23 грудня – 7 січня)

Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні - фото 353319

Чим зайнятися дітям на зимових канікулах:

  • Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.
  • Зробіть снігову бабу.
  • Влаштуйте бійку сніжками.
  • Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.
  • Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.
  • Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.

Весняні канікули (23 березня – 29 березня)

Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні - фото 353317

Чим зайнятися дітям на весняних канікулах:

  • Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.
  • Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.
  • Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.
  • Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.

Літні канікули (1 червня – 31 серпня)

Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні - фото 353320

Чим зайнятися дітям на літніх канікулах:

  • Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.
  • Вивчити нові іноземні слова.
  • Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.
  • Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.
  • Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.
  • Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.
  • Влаштувати сімейний пікнік.
  • Влаштувати вечір настільних ігор.
  • Влаштувати сімейний кіноперегляд.
  • Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.
  • Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.
  • Навчитися самостійно готувати улюблену страву.
  • Насолоджуватися відпочинком!

Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020 начальному році

  • 14 жовтня (понеділок) – День захисника України
  • 25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)
  • 8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (додатковим вихідним буде понеділок 9 березня)
  • 19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень
  • 1 травня (п'ятниця) – День праці
  • 9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде понеділок 11 травня)

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

  • Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.
  • При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.
  • Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

До теми: Анекдоти про канікули: веселі жарти про літній відпочинок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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