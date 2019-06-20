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Анекдоти про канікули: веселі жарти про літній відпочинок
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Літо у розпалі! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти про канікули, які допоможуть з гумором провести літній відпочинок!
Кумедні приколи та жарти по батьків та учнів на канікулах повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями!
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***
– Де ти провів канікули?
– Перші три дні – в Альпах.
– А решту?
– Решту – в гіпсі...
***
"УРА, канікули!" – кричали вчителі й, збиваючи учнів, бігли додому!
Батьки запускали в небо повітряні кульки, пили шампанське, зі сльозами обіймаючись, не вірячи своєму щастю!
***
– А ти що всі канікули робив?
– Ну як, тренувався, ходив у походи, бігав там, по всяких лісах, полях, ярах...
– Ось бачите хлопці, який Сергій молодець, не те що ви цілими днями у комп'ютерів своїх сидите!
– ...(в сторону) орків там всяких мочив...
***
Фразу "Ура! Канікули!" набагато щиріше вимовляють вчителі, а не учні.
***
В учня запитують:
– Назвіть три причини, через які ви любите школу?
– Червень, липень, серпень…
***
Сенсаційне відкриття в медицині зробив на канікулах учень 5-го класу Сидоров – дослідним шляхом було встановлено, що надмірне вживання сусідської полуниці веде до болючих відкладень солей в м'яких тканинах нижче спини.
***
Як перший місяць канікул проведеш, так і інші вісім пролетять...
***
– Хахаха школярам знову на навчання після канікул!
– Хахаха тобі знову у свій офіс на роботу, а у тебе навіть канікул не було. І ніколи не буде.
***
Примхи нашої погоди: діти чекали літні канікули, а прийшли осінні.
***
Вчителька в школі: – Хлопці, сьогодні у нас урочисте закриття живого куточка на канікули! Петрику, візьми ніж і убий ігуану.
***
Перша субота після новорічних канікул – найкраща в році.
***
Йшов через двір місцевої школи й звернув увагу що він весь обмальований пентаграмами. Це школярі напередодні закінчення літніх канікул впали в такий розпач що вирішили перейти до крайніх заходів?
***
Останні пару років на роботі беру відгул 1 вересня. Прокидаюся о 8 ранку і сідаю біля вікна. Повз проходять похмурі школярі, яким я все літо заздрив, що у них канікули, а тепер – я такий в теплому пледі й з чарочкою коньячку...
***
Під час канікул тато водив мене в зоопарк. Але мене туди не взяли і йому довелося забрати мене назад додому.
***
Учень: У ці канікули я планую тільки відпочивати й абсолютно нічого не робити!
Учитель: У тебе це легко вийде – ти ж тренувався 9 місяців.
***
Останній тиждень перед літніми канікулами це така довга п'ятниця перед великими вихідними.
***
Славко поставив бабусю в глухий кут, приїхавши до неї на канікули вже товстим.
***
У мене стільки планів на канікули. А в підсумку вийде як завжди: комп – спати – комп – спати – комп – спати. Проти системи не попреш.
***
Літні канікули як насмішка! Нам дають всього три місяці, щоб забути те, що ми вивчили за дев'ять.
***
Учень: Під час канікул я повторю все, що я вивчив в школі.
Учитель: Невже? Це чудово! А що ти будеш робити в другий день?
До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
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