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Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня

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Катя Осадча та Юрій Горбунов - фото 1
Катя Осадча та Юрій Горбунов / instagram

Катя Осадча просто обожнює подорожувати, тому разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відправилися у чергову мандрівку. Цього разу зіркова пара вирішила насолодитися останніми теплими осінніми днями в столиці Австрії Відні.

Катя і Юрій із задоволенням діляться на своїх сторінках в Instagram моментами зі своєї активної поїздки. Подружжя гуляє містом, насолоджуючись чудовою віденською архітектурою, а також смачною місцевою їжею. Осадча також зізналася, що збулася ще одна її мрія – вони з чоловіком побували в музеї Бельведер, де подивилися на картини всесвітньо відомих художників, серед яких і Густав Клімт.

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"Belvedere day. Втілилася ще одна музейна мрія – Клімт. У Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог, і неймовірні роботи Лакруа та Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода", – розповіла Катерина.

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Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364071

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Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364074

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364075

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364076

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364077

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364078

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364079

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364080

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364081

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364082

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364083

Осадча та Горбунов поділилися яскравими кадрами з Відня - фото 364084

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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