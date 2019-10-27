Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів

27 жовтня в Україні святкують День автомобіліста! До такої дати зібрали підбірку фото відомих українців та їхніх машин. Хтось полюбляє фотографуватись у салоні, а хтось не соромиться показувати своє авто у всій красі.

Далеко не всі зірки українського шоу-бізу мають особистого водія та таємне авто, адже більшість самі водять машини, а також роблять з ними фото. Звісно ж, модна на знімки біля транспорту вже давненько відійшла, але в українських знаменитостей в Instagram все одно можна відшукати хоча б поодинокі знімки біля чи всередині їхніх улюблених авто. І поки Монатік обожнює електрокари Jaguar, то Леся Нікітюк розіграла свою машину серед прихильників, зате має LeМаршрутку. Надія Дорофєєва хоч і має великий BMW, але ділиться фото на скутері, поки Влад Яма тестує новенький Lexus.

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Суддя Танців з зірками Влад Яма упродовж місяця випробовує Lexus UX250h, який сподобався навіть його сину, адже для нього головне, щоб машина була дуже швидкою.

instagram.com/vladyama_official

І поки Леся Нікітюк визначається з транспортом, то у неї завжди буде її ЛеМаршрутка.

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

Злата Огневич же виділилась з-поміж колег, адже обрала фінське авто Nokian Tyres та поділилась своїми маленькими бажаннями зараз:"Поки я мрію про сонячну подорож серпантином, десь в Італії... І щоб вітер у волоссі, і улюблена музика на повну....Я помрію і ... поїду в осінь. Гарних вихідних".

instagram.com/zlata.ognevich

"Літаком, потягом, автівкою.... Подорожі - частина роботи. А поки буду подорожувати, аеропорт сервіс забере машину, продіагностує, помиє і поверне до прильоту", - поділилась Осадча, яка надає перевагу авто Jaguar.

instagram.com/kosadcha

Ведучий Олександр Педан їздить на Volvo та не соромиться розповідати підписникам про своє перше авто. "Першу свою машину я купив, коли тільки переїхав до Києва, не маючи фінансової стабільності і достатку, я зайшов у салон в центрі Києва і взяв у кредит авто, бо був на 100 відсотків впевнений, що зможу виплатити! Так і сталося, сьогодні я погасив останній платіж. Жартую, розрахувався я за неї дуже давно, але яким же треба було бути дурним, щоб не маючи нічого взяти машину в кредит", - відзначив Олександр, показавши, що краще не приймати поспішних рішень щодо придбання транспорту.

instagram.com/pedanos

Джамала також має авто, адже вона постійно у русі та повинна займатись не лише своєю кар'єрою, а й сімейним життям. До того ж, зірка полюбляє знімати сторіс та ділитись з шанувальниками новинками під час своїх поїздок.

instagram.com/jamalajaaa/

Оля Цибульська навіть під фото зі своїм Lexus полюбляє підіймати пікантні теми. І поки частина шанувальників оцінювала габарити та колір авто, інша ж активно реагувала на допис Олі.

"Секс в машині. Психолог з Дакоти Сінді Джонсон проводила дослід, щоб вияснити чому людям подобається займатись коханням в машині. Опитали 706 людей(511 жінок і 195 чоловіків). Більшість заявили, що це приємна романтична пригода.Чоловікам більше подобається car-історія. Закохані описували свій досвід, використовуючи такі слова як "літні ночі", "захід сонця", "місяць" і "зірки", - відзначила Цибульська та закликала підписників розповісти, як вони ставляться до такого досвіду.

instagram.com/cybulskaya

І поки Надя Дорофєєва полюбляє робити стильні фото на скутерах, то в її автопарку є BMW. "Я сідаю за Надіне BMW – вона ж зірка, може собі дозволити. А у мене машина менша – Hyundai Tucson. У порівнянні з Надіною, вона малесенька. Не дуже зручно, бо BMW – величезна, я не відчуваю габарити. А от Надя на ній розсікає", – в одному з інтерв'ю розповів її чоловік Володимир Дантес.

instagram.com/nadyadorofeeva

Monatik на боці свідомого вибору транспорту, який би відповідав прогресу, тому заявляє, що майбутнє вже сьогодні та обирає електрокар Jaguar.

instagram.com/monatik_official/

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