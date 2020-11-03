Чому помідори не можна зберігати в холодильнику

Багато людей зберігають помідори в холодильнику, щоб вони довше залишалися свіжими. Але виявляється, холодна температура погіршує аромат і смакові якості цього овочу. Чому так відбувається?

Американські вчені за допомогою дослідження довели, що помідори можна зберігати при температурі нижче 12 градусів, тому що вона впливає на летючі речовини, які входять до складу цих овочів.

І ще: Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу

Вони дуже чутливі до холоду і знижують функціональність генів, відповідальних за аромат і смакові якості цього плоду. Якщо потримати овоч в холодному місці, а потім залишити на добу в кімнаті, відновити його смак і запах не вдасться. Це обумовлено кількістю білкових речовин, які відповідають за синтез ароматичних інгредієнтів.

З цієї причини помідори найкраще зберігати в сухому і затемненому місці, наприклад, в коморі або підвалі. Звичайно важливо враховувати, як сорт помідорів, так і ступінь їх зрілості. Наприклад, стиглі овочі зберігати в теплому місці понад 2-3 діб не варто.

Це цікаво: Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року