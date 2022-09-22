Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у жовтні 2022 року.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у жовтні 2022 року

броколі

морква

цвітна капуста

селера

цикорій

кабачки

фенхель

хрін

салат

цибуля порей

гарбуз

брюссельська капуста

помідори

бруква

ріпа

лисички

Сезонні фрукти та ягоди у жовтні 2022 року

яблука

бузина

інжир

груші

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