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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2022

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сезонні овочі та фрукти у жовтні 2022 року - фото 1
сезонні овочі та фрукти у жовтні 2022 року

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у жовтні 2022 року.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у жовтні 2022 року

  • броколі
  • морква
  • цвітна капуста
  • селера
  • цикорій
  • кабачки
  • фенхель
  • хрін
  • салат
  • цибуля порей
  • гарбуз
  • брюссельська капуста
  • помідори
  • бруква
  • ріпа
  • лисички
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2022 - фото 477910

Сезонні фрукти та ягоди у жовтні 2022 року

  • яблука
  • бузина
  • інжир
  • груші

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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