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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2022
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Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у жовтні 2022 року.
Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.
І ще: Як перетворити перекус на корисну звичку: 5 простих способів
Сезонні овочі та зелень у жовтні 2022 року
- броколі
- морква
- цвітна капуста
- селера
- цикорій
- кабачки
- фенхель
- хрін
- салат
- цибуля порей
- гарбуз
- брюссельська капуста
- помідори
- бруква
- ріпа
- лисички
Сезонні фрукти та ягоди у жовтні 2022 року
- яблука
- бузина
- інжир
- груші
До теми: Як побороти нічний голод: дієтологиня дала кілька простих порад
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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