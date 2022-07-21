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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у серпні 2022

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сезонні овочі та фрукти у серпні 2022 року - фото 1
сезонні овочі та фрукти у серпні 2022 року

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у серпні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у серпні 2022

  • баклажани
  • болгарський перець
  • цукіні
  • фенхель
  • зелений горошок
  • броколі
  • кукурудза
  • картопля
  • помідори
  • огірки
  • морква
  • кольорова капуста
  • савойська капуста
  • селера
  • кабачки
  • горох
  • цибуля ріпчаста
  • редис
  • червона капуста
  • листовий салат
  • бруква
  • листовий буряк
  • редька
  • базилік
  • щавель
  • зелена цибуля
  • м'ята
  • опеньки
  • білий гриб
  • підосичники
  • лисички
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у серпні 2022 - фото 466355

Сезонні фрукти та ягоди у серпні

  • кавуни
  • дині
  • слива
  • аґрус
  • персики
  • нектарини
  • абрикоси
  • чорниця

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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