Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у серпні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у серпні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

І ще: Говори красиво: як правильно називати овочі українською

Сезонні овочі та зелень у серпні 2022

баклажани

болгарський перець

цукіні

фенхель

зелений горошок

броколі

кукурудза

картопля

помідори

огірки

морква

кольорова капуста

савойська капуста

селера

кабачки

горох

цибуля ріпчаста

редис

червона капуста

листовий салат

бруква

листовий буряк

редька

базилік

щавель

зелена цибуля

м'ята

опеньки

білий гриб

підосичники

лисички

Сезонні фрукти та ягоди у серпні

кавуни

дині

слива

аґрус

персики

нектарини

абрикоси

чорниця

До теми: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською