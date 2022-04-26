Говори красиво: як правильно називати овочі українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про овочі. Настав дачний період та час роботи на городі. А чи знаємо ми правильні назви овочів та городини? Перевірмо це разом!

Навесні розпочинається сезон посадки та догляду за городом. Важко уявити українську кухню без цих овочів, які можна виростити власноруч. Говорять, що праця з землею заспокоює та упорядковує думки, тож це не лише хобі чи робота.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших овочів та городини українською!

Неправильно: лук (це з російської)

Правильно українською: цибуля

​Страви з цибулі актуальні протягом всього року, адже існує багато сортів цього овочу, який ви можете готувати різними способами.

Неправильно: свьокла (це з російської)

Правильно українською: буряк

Буряк не просто смачний, але і корисний, а ще неможливо уявити український борщ без цього овоча.

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Неправильно: тиква (це з російської)

Правильно українською: гарбуз

​Гарбуз можна готувати й солодким, й солоним. Додавайте в перші страви, каші, десерти, салати, запікайте окремо тощо.

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Неправильно: фасоль (це з російської)

Правильно українською: квасоля

Квасоля настільки універсальна, що останнім часом все популярнішими стають десерти на основі цієї городини. І, звичайно, без квасолі не обходиться різдвяний стіл.

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Неправильно: сельдерей (це з російської)

Правильно українською: селера

Селеру недооцінюють, а це важливий овоч, який може оселитися на вашому столі. Спробуйте, для початку, приготувати селеру в духовці з олією та спеціями.

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