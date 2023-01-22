День ангела у лютому 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у лютому, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у лютому.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у лютому.

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Календар іменин на лютий 2023

Усі Дні Ангела у лютому вказані за датами сучасного стилю:

Дата Ім'я 1 лютого Антон, Арсеній, Єфим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір 2 лютого Єфим, Захар, Лаврентій, Лев, Павло, Інна, Римма 3 лютого Євген, Іван, Ілля, Максим, Ян, Агнія, Анна 4 лютого Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Йосип, Леон, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Еммануїл, Яків, Ян 5 лютого Геннадій, Клим, Серафим, Теодор, Федір, Євдокія, Катерина, Катаріна 6 лютого Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ян, Ксенія, Оксана 7 лютого Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Петро, Степан, Фелікс, Філіп 8 лютого Аркадій, Гавриїл, Давид, Іван, Йосип, Клим, Петро, Семен, Теодор, Федір, Ян, Марія 9 лютого Дмитро, Іван, Петро, Ян 10 лютого Варфоломій, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Гнат, Леонтій, Теодор, Федір, Ольга 11 лютого Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків, Ян 12 лютого Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян, Пелагея 13 лютого Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита, Ян 14 лютого Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій 15 лютого Василь 16 лютого Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян, Анна 17 лютого Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Анна, Катерина, Катаріна 18 лютого Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра, Василіса 19 лютого Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастян, Юліан, Ян, Христина, Марія, Марта, Марфа 20 лютого Олександр, Олексій, Лука, Петро 21 лютого Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір 22 лютого Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон, Ян 23 лютого Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина 24 лютого Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар 25 лютого Олексій, Антон, Євген, Марія 26 лютого Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян, Анна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія 27 лютого Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір 28 лютого Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян, Єфросинія, Софія

Картинки з Днем ангела

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