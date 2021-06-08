Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у червні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у червні

спаржа

квасоля

молоді кабачки

зелений горошок

солодкий перець

брокколі

морква

кольорова капуста

огірки

редис

бруква

редька

м'ята

щавель

зелена цибуля

кріп

петрушка

дуболисний салат

крес водяний

качановий салат

салат латук

шпинат

опеньки

лисички

Сезонні фрукти та ягоди у червні

полуниця

вишня

аґрус

червона смородина

суниця

черешня

чорниця

бузина

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