Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у березні 2023.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у березні 2023

Цвітна капуста

Чистотіл

Цибуля-порей

Перець

Фіолетовий броколі

Ревінь

Лук-шалот

Шпинат

Зелена цибуля

Сезонні фрукти та ягоди у березні

Ківі

Лимони

Апельсини

Маракуя

Гранати

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