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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023

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сезонні овочі та фрукти у березні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у березні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у березні 2023.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у березні 2023

  • Цвітна капуста
  • Чистотіл
  • Цибуля-порей
  • Перець
  • Фіолетовий броколі
  • Ревінь
  • Лук-шалот
  • Шпинат
  • Зелена цибуля
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023 - фото 520093

Сезонні фрукти та ягоди у березні

  • Ківі
  • Лимони
  • Апельсини
  • Маракуя
  • Гранати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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