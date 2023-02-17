Набридло картопляне пюре? Приготуйте його так і наново розсмакуйте цей гарнір

Картоплю можна готувати по-різному, адже вона не тільки смачна, але й корисна. Її можна варити, тушкувати, запікати у фользі й на багатті, смажити, готувати в рукаві з м’ясом і рибою, але все ж найпростішою і найулюбленішою стравою залишається картопляне пюре.

Картопля добре поєднується з будь-якими квашеними та маринованими продуктами. До пюре додайте вершкове масло та квашену капусту. Виходить дуже смачно, пишуть на каналі "Кулінарна підтримка" у Telegram.

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Також замість капусти можна використати солоні огірки та оливки. Спробуйте експериментувати.

Основна порада, коли будете варити картоплю для пюре, обов’язково додайте лаврові листи та горошини духмяного перцю, щоб страва вийшла ароматнішою", – радять кулінарні експерти.

Пюре з квашеною капустою – це вже самостійна страва, але її можна подавати також як і гарнір.

Фото: Клопотенко

Дивіться тут ще більше рецептів як приготувати ідеальне картопляне пюре від Євгена Клопотенка.

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