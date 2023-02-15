Що робити, коли особистий ресурс на нулі – відповідь експертів

Онлайн-платформа "Розкажи мені" надає українцям безплатну психологічну допомогу. Сьогодні мова йде про психологічний ресурс та де його брати.

Багато людей сприймають стан емоційного вигорання як категорично негативний, помилково докоряючи собі в лінощах чи неорганізованості, пише "Розкажи мені" на своєму Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

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Експерти стверджують, що стан "нульового ресурсу" просто сигналізує нам про необхідність зробити перерву та перемкнути увагу.

Отже, як швидко повернутися у "форму"? Відповідає психологиня та психотерапевтка проєкту Rescue Now Надія Терещенко.

Щоденні ритуали радості

Стрес не завжди очевидний. Навіть коли здається, що в житті все спокійно, щоденна рутина та обов’язки забирають багато енергії. Ритуали, які дозволяють відновити особистий ресурс, мають бути так само щоденними. Чашка кави зранку в цілковитій тиші або година, проведена наодинці з улюбленою музикою. Дрібниці, на які постійно не вистачає часу, але саме вони допомагають нам відновити мотивацію та налаштуватися на продуктивний день.

Упорядкований простір і догляд за собою

Коли здається, що в житті все йде не за планом, важливо відновити відчуття контролю. Тому впорядкування робочого місця або власної оселі може бути першим кроком. Також приділіть увагу догляду за собою.

Спорт

Традиційне джерело дофаміну. Так званого "гормону щастя", що, зокрема, має вагомий вплив на зосередженість і мотивацію. Прості та регулярні фізичні навантаження здатні допомогти вийти зі стану втраченого емоційного ресурсу.

Кохання (if you know what І mean)

До Дня всіх закоханих буде злочином не згадати про цей метод, що також є потужним джерелом дофаміну і способом знизити рівень стресу. Тож класики радять: кохайтеся. З правильними людьми. І вони мають рацію.

Small talk

Коли не вистачає енергії та відчувається важка втома від рутини, маленька розмова ні про що з новою людиною може дати позитивний імпульс, такий необхідний вашій психіці.

Мрійте

Так, це складно робити під час війни – планувати майбутнє та своє життя. Але саме цей образ майбутнього часто змушує людей боротись і перемагати навіть у найбільш безвихідних ситуаціях. Вірте в себе та у своє майбутнє.

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