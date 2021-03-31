Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти навесні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними навесні, адже у будь-який сезон можна отримати багато вітамінів та мінералів у щоденному раціоні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень навесні

Гливи

Опеньки

Салат/рукола

Крес-салат водяний

Качановий салат

Салат латук

Зелена цибуля

Капуста білокачанна

Молодий горошок

Спаржа

Шпинат

Редька

Редис

Бруква

Ревінь

М'ята

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