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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти навесні
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Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними навесні, адже у будь-який сезон можна отримати багато вітамінів та мінералів у щоденному раціоні.
Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.
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Сезонні овочі та зелень навесні
- Гливи
- Опеньки
- Салат/рукола
- Крес-салат водяний
- Качановий салат
- Салат латук
- Зелена цибуля
- Капуста білокачанна
- Молодий горошок
- Спаржа
- Шпинат
- Редька
- Редис
- Бруква
- Ревінь
- М'ята
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