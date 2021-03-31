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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти навесні

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сезонні овочі та фрукти навесні - фото 1
сезонні овочі та фрукти навесні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними навесні, адже у будь-який сезон можна отримати багато вітамінів та мінералів у щоденному раціоні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень навесні

  • Гливи
  • Опеньки
  • Салат/рукола
  • Крес-салат водяний
  • Качановий салат
  • Салат латук
  • Зелена цибуля
  • Капуста білокачанна
  • Молодий горошок
  • Спаржа
  • Шпинат
  • Редька
  • Редис
  • Бруква
  • Ревінь
  • М'ята
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти навесні - фото 453742

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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