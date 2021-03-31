Смачно чи дивно: блогерка показала рецепт круасанів для "гурманів"

Дівчина поділилась рецептом солоних круасанів, який сподобається далеко не всім. Здається, у Франції вже готові створити петицію проти такого варіанту!

Блогерка Елоїз Хед активно веде свій кулінарний профіль fitwaffle в Інстаграмі, де має понад 680 тисяч підписників. Серед десятків варіантів солодощів опинився і доволі незвичайний рецепт, який викликав активне обговорення у мережі.

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Річ у тому, що дівчина показала доволі незвичайний спосіб їсти круасани. Вона одразу ж попередила, що виглядає це дивно, але насправді дуже смачно. А все тому, що начинкою для хрумкого круасана стали...консервовані боби та тертий сир. Після цього оригінальна страва відправилась у духовку на 10 хвилин за температури у 160 градусів.

І поки частина коментаторів висловлювали захват і подумували теж скуштувати такий варіант круасанів, то французи та інші не такі креативні користувачі не могли зрозуміти, навіщо взагалі було вигадувати цей рецепт.

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