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Без випічки й без міксера: рецепт найпростішого торта Пломбір
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Торт Пломбір, дійсно, дуже легко приготувати і для його приготування не потрібно мати ніякого спеціального кондитерського обладнання. Нам не знадобиться ні духовка, ні міксер.
Як приготувати найніжніший торт Пломбір розповідає koolinar.
Інгредієнти:
- Борошно 600 г
- Цукор 150 г
- Масло вершкове 300 г
- Сіль 1 чайна ложка
- Сметана 1200 г
- Яйця 5 штук
- Цукор 350 г
- Борошно 60 г
- Вершкове масло 50 г
- Ванільний цукор 2 чайні ложки
- Сіль 1 чайна ложка
- Мигдальні пелюстки 100 г
Покроковий рецепт приготування: торт Пломбір без випічки
- На стіл насипаємо 600 грамів борошна. Для приготування торта можна використовувати тільки біле борошно. Ми використовуємо 400 грамів білого і 200 грамів мигдального борошна. Додаємо 150 грамів цукру, чайну ложку солі, все добре перемішуємо.
- Додаємо 300 грамів вершкового масла. Подрібнюємо ножем або шпателем, перемішуємо руками. Акуратно протираючи між долоньками, робимо кондитерську крихту. Висипаємо її в сковороду з товстим дном. Ставимо сковороду на сильний вогонь і, весь час перемішуючи, обсмажуємо крихту до приємного золотистого кольору. За необхідності зменшуємо вогонь до середнього.
- Готову крихту перекладаємо в окрему миску і залишаємо остигати. Приготуємо крем: У каструлю кладемо 1 кілограм 200 грамів сметани, жирність сметани не має значення. Додаємо 5 яєць і одну чайну ложку солі. Насипаємо 350 грамів цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру і 60 грамів борошна. Все добре перемішуємо до отримання однорідної маси.
- Ставимо каструлю на середній вогонь і, весь час перемішуючи віночком, доводимо до кипіння. Спочатку маса стає рідкою. Потім, при закипанні, вона загусне. Сметана при закипанні стане подібною на сир і у крему буде приємний сирний смак і аромат.
- Крем закипів. Вимикаємо вогонь. Продовжуємо перемішувати. Додаємо 50 грамів вершкового масла і перемішуємо ще 1-2 хвилини. Переливаємо крем в миску і перемішуємо ще 1 хвилину. Ми залишаємо крем остигати, приблизно на 1 годину. Крем трохи охолов, приступаємо до складання торта. На тарелю, на якій будемо подавати торт Пломбір до столу, ставимо кільце рознімної форми діаметром 26 сантиметрів.
- На тарелю викладаємо ¼ частина підготовленої крихти, розрівнюємо. На крихту викладаємо і розрівнюємо ¼ частина крему. Крем ще теплий, його можна було б остудити до кімнатної температури, але це не має принципового значення. На крем рівномірно викладаємо і розрівнюємо ще ¼ частина крихти, потім знову шар крему, і так далі. Останній шар крем.
- Прикрашаємо торт мигдальними пелюстками або будь-яким іншим способом, за вашим вибором. Відправляємо торт в холодильник мінімум на 12 годин. Через 12 годин виймаємо торт з холодильника, видаляємо кільце рознімної форми. Готово!
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