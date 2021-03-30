Без випічки й без міксера: рецепт найпростішого торта Пломбір

Торт Пломбір, дійсно, дуже легко приготувати і для його приготування не потрібно мати ніякого спеціального кондитерського обладнання. Нам не знадобиться ні духовка, ні міксер.

Як приготувати найніжніший торт Пломбір розповідає koolinar.

Інгредієнти:

Борошно 600 г

Цукор 150 г

Масло вершкове 300 г

Сіль 1 чайна ложка

Сметана 1200 г

Яйця 5 штук

Цукор 350 г

Борошно 60 г

Вершкове масло 50 г

Ванільний цукор 2 чайні ложки

Сіль 1 чайна ложка

Мигдальні пелюстки 100 г

Покроковий рецепт приготування: торт Пломбір без випічки

На стіл насипаємо 600 грамів борошна. Для приготування торта можна використовувати тільки біле борошно. Ми використовуємо 400 грамів білого і 200 грамів мигдального борошна. Додаємо 150 грамів цукру, чайну ложку солі, все добре перемішуємо. Додаємо 300 грамів вершкового масла. Подрібнюємо ножем або шпателем, перемішуємо руками. Акуратно протираючи між долоньками, робимо кондитерську крихту. Висипаємо її в сковороду з товстим дном. Ставимо сковороду на сильний вогонь і, весь час перемішуючи, обсмажуємо крихту до приємного золотистого кольору. За необхідності зменшуємо вогонь до середнього. Готову крихту перекладаємо в окрему миску і залишаємо остигати. Приготуємо крем: У каструлю кладемо 1 кілограм 200 грамів сметани, жирність сметани не має значення. Додаємо 5 яєць і одну чайну ложку солі. Насипаємо 350 грамів цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру і 60 грамів борошна. Все добре перемішуємо до отримання однорідної маси. Ставимо каструлю на середній вогонь і, весь час перемішуючи віночком, доводимо до кипіння. Спочатку маса стає рідкою. Потім, при закипанні, вона загусне. Сметана при закипанні стане подібною на сир і у крему буде приємний сирний смак і аромат. Крем закипів. Вимикаємо вогонь. Продовжуємо перемішувати. Додаємо 50 грамів вершкового масла і перемішуємо ще 1-2 хвилини. Переливаємо крем в миску і перемішуємо ще 1 хвилину. Ми залишаємо крем остигати, приблизно на 1 годину. Крем трохи охолов, приступаємо до складання торта. На тарелю, на якій будемо подавати торт Пломбір до столу, ставимо кільце рознімної форми діаметром 26 сантиметрів. На тарелю викладаємо ¼ частина підготовленої крихти, розрівнюємо. На крихту викладаємо і розрівнюємо ¼ частина крему. Крем ще теплий, його можна було б остудити до кімнатної температури, але це не має принципового значення. На крем рівномірно викладаємо і розрівнюємо ще ¼ частина крихти, потім знову шар крему, і так далі. Останній шар крем. Прикрашаємо торт мигдальними пелюстками або будь-яким іншим способом, за вашим вибором. Відправляємо торт в холодильник мінімум на 12 годин. Через 12 годин виймаємо торт з холодильника, видаляємо кільце рознімної форми. Готово!

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