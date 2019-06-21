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Ось як приготувати популярний десерт чіа пудинг

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смачний і корисний десерт - фото 1
смачний і корисний десерт

Кожна господиня та господар хочуть дивувати та радувати кулінарними здібностями своїх рідних. Сьогодні ми підготували для вас рецепт смачного десерту, який не залишить байдужим нікого. Зберігайте цей рецепт та обов'язково приготуйте цей смаколик!

Коли ви подасте такий десерт до столу, то гості будуть облизувати пальчики й вимагати добавки!

І ще: Марципан – мигдалевий смаколик: легкий рецепт десерту

Інгредієнти:

Кокосове молоко 1 стакан
Насіння Чіа 1/3 стакана
Банан стиглий 1 шт
Манго або персик 1/2 шт

Ось як приготувати популярний десерт чіа пудинг - фото 335457
Рецепт:
  • Кокосове молоко збити з бананом в блендері.
  • Додати до суміші насіння Чіа.
  • Перекласти в прозорий красивий стакан і залишити на ніч або до повного набухання насіння.
  • На ранок манго або персик очистити й збити в пюре, викласти шаром в стакан не перемішуючи.
  • Прикрасити гілочкою м'яти.
  • Готово. Смачного!

До теми: Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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