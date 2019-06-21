Ось як приготувати популярний десерт чіа пудинг

Кожна господиня та господар хочуть дивувати та радувати кулінарними здібностями своїх рідних. Сьогодні ми підготували для вас рецепт смачного десерту, який не залишить байдужим нікого. Зберігайте цей рецепт та обов'язково приготуйте цей смаколик!

Коли ви подасте такий десерт до столу, то гості будуть облизувати пальчики й вимагати добавки!

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Інгредієнти:

Кокосове молоко 1 стакан

Насіння Чіа 1/3 стакана

Банан стиглий 1 шт

Манго або персик 1/2 шт

Рецепт:

Кокосове молоко збити з бананом в блендері.

Додати до суміші насіння Чіа.

Перекласти в прозорий красивий стакан і залишити на ніч або до повного набухання насіння.

На ранок манго або персик очистити й збити в пюре, викласти шаром в стакан не перемішуючи.

Прикрасити гілочкою м'яти.

Готово. Смачного!

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