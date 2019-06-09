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Марципан – мигдалевий смаколик: легкий рецепт десерту

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марципан – солодкий десерт - фото 1
марципан – солодкий десерт

Марципан – дуже смачний мигдалевий десерт з давньою історією. Ці солодощі подекуди вважають елітними, а у світі існують навіть музеї марципану. Ми пропонуємо вам найпростіший рецепт марципану, тому зберігайте його і готуйте на здоров'я!

На приготування цього марципану вам знадобляться лічені хвилини, якщо у вас є мигдальне борошно. Якщо його немає, то вкінці статті поділимося з вами, як легко приготувати його своїми руками.

І ще: Окрошка на кефірі: рецепт холодного супу

Інгредієнти:
  • 100 грамів мигдалевого борошна
  • 2 ч л кокосового масла
  • 1/5 ч л мигдалевої есенції (можна без неї, але з нею буде смачніше)
  • 2 ст л сиропу топінамбура або меду
  • 2 ст л какао-порошку
Марципан – мигдалевий смаколик: легкий рецепт десерту - фото 332857
Рецепт:

Злегка розігрійте сироп топінамбура або інший рідкий підсолоджувач в кухлику на вогні й зніміть з вогню, всипте в нього мигдалеве борошно, додайте кокосовий урбечу, есенцію. Спочатку вимішайте ложкою, потім добре вимішайте руками й зробіть маленькі кульки. Обваляйте їх в какао-порошку. Відправте в холодильник на годину. Смачного!

Як приготувати мигдалеве борошно:

100 грамів мигдалю залийте окропом на 4 години, потім очистьте від шкірки. Просушіть мигдаль на сковороді й стежте за тим, щоб він не присмажився. Потім подрібніть його до стану борошна в блендері або кавомолці.

До теми: Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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