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Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт

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Домашнє полуничне морозиво - фото 1
Домашнє полуничне морозиво

Не секрет, що морозиво можна зробити вдома і воно буде набагато смачніше, корисніше та оригінальніше ніж будь-яке магазинне. Цей рецепт морозива з полуниці найкраще підходить для спекотного літа!

Зберігайте в закладки рецепт цього літнього смаколика, щоб не загубити й обов'язково приготувати такі ласощі!

І ще: Як приготувати морозиво в домашніх умовах: смачні рецепти з фото

Домашнє морозиво з полуниці

Інгредієнти:
  • Полуниця або малина
  • Трохи кокосового молока
  • Заморожений банан
  • За бажанням можна додати мед
Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт - фото 335149
Рецепт приготування:
  • Попередньо заморозити стиглий банан, попередньо очистивши та нарізавши його скибочками. Саме заморожений банан дає в поєднанні з кокосовим молоком, той звичний нам з дитинства вершковий смак.
  • Далі всі інгредієнти занурюємо в блендер, за бажанням додаємо підсолоджувач і збиваємо до однорідної маси.
  • Викладаємо в формочки для морозива або просто в паперові стаканчики й відправляємо в морозилку.
  • Години через 2 хвилини вас буде готово запашне, дуже смачне, а головне корисне морозиво, яке не залишить байдужими ласунів.

До теми: Чим варто замінити морозиво та газовані напої влітку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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