Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт

Не секрет, що морозиво можна зробити вдома і воно буде набагато смачніше, корисніше та оригінальніше ніж будь-яке магазинне. Цей рецепт морозива з полуниці найкраще підходить для спекотного літа!

Зберігайте в закладки рецепт цього літнього смаколика, щоб не загубити й обов'язково приготувати такі ласощі!

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Домашнє морозиво з полуниці

Інгредієнти:

Полуниця або малина

Трохи кокосового молока

Заморожений банан

За бажанням можна додати мед

Рецепт приготування:

Попередньо заморозити стиглий банан, попередньо очистивши та нарізавши його скибочками. Саме заморожений банан дає в поєднанні з кокосовим молоком, той звичний нам з дитинства вершковий смак.

Далі всі інгредієнти занурюємо в блендер, за бажанням додаємо підсолоджувач і збиваємо до однорідної маси.

Викладаємо в формочки для морозива або просто в паперові стаканчики й відправляємо в морозилку.

Години через 2 хвилини вас буде готово запашне, дуже смачне, а головне корисне морозиво, яке не залишить байдужими ласунів.

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