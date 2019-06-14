Чим варто замінити морозиво та газовані напої влітку

Влітку особливо хочеться потішити себе чимось смачненьким. Утім, це зовсім не означає, що продукти, які принесуть вам задоволення, будуть ще й корисними. Дієтолог розповів, чим же замінити улюблені літні смаколики, аби не нашкодити власному здоров'ю.

Газовані солодкі напої. Велику кількість цукру ми отримуємо саме з цих напоїв. Але тільки воду пити не вельми хочеться. Робіть лимонади з ягодами, м'ятою та лимоном. Додайте ложку меду. Це буде смачно і корисно!

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Цукор. У нього є допустима норма: до 5-10% від раціону, але як досягти цієї кількості? Ягоди та фрукти. Використовуйте їх, замість популярних десертів. До чаю, до слова, можете взяти кілька сухофруктів, аби замінити звичне печиво.

Йогурт з добавками. З огляду на їх великий вибір, спокуса значна. Купуйте грецький йогурт і додавайте до нього фрукти, ягоди, та хоч джем і варення. Усе одно вийде менше цукру, ніж у солодкому йогурті.

Кетчуп. У цьому шалено популярному соусі часто міститься величезна кількість цукру.В 1 столовій ложці кетчупу – 1 чайна ложка цукру Робіть соус самостійно. Для цього використайте томатну пасту, спеції та свіжу зелень.

Гранола та сухі сніданки. Такі ранкові прийоми їжі містять колосальну кількість цукру і жирів. Віддавайте перевагу мюслям або запікайте гранолу самостійно.

Морозиво. Від цього смаколика надзвичайно складно відмовитися, адже за вікном так тепло та сонячно. Але всі ми знаємо, як багато там цукру. А якщо хочеться морозива кожен день? Приготуйте корисний смаколик вдома, використовуючи наші рецепти.

Не забувайте, що влітку краще віддавати перевагу саме фруктам і ягодам, а також потрібно підтримувати водний баланс.

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