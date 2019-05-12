Ось як потрібно їсти м'ясо

Багато хто вже відкрив сезон шашликів, проте не всі знають, як потрібно вживати м'ясо, щоб мінімально нашкодивши собі. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно їсти м'ясо.

Лікарі кажуть, що м'ясо можна їсти виключно тоді, коли ваша ферментна система на найвищому рівні, а це відбувається в період максимального сонцестояння з 12 до 15 годин дня.

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Але це ще не всі умови, оскільки м'ясо сильно закислює організм, то його необхідно вживати з великою кількістю свіжої зелені, щоб компенсувати кислотність м'яса, лужною зеленню. Це відбувається через те, що хлорофіл в зелені, відрізняється від нашої крові всього двома елементами – іонами заліза і магнію.

Саме перед вживанням м'яса, необхідно з'їсти велику порцію свіжого салату з зеленню, а тільки потім приступати до м'яса, яке також необхідно їсти вприкуску зі свіжою зеленню.

Ні в якому разі не вживайте м'ясо з гарніром з круп, готової картоплі та будь-якими макаронними виробами, а також виключіть додатки у вигляді кетчупу, майонезу та інших соусів.

І наостанок, доведеться розчарувати любителів шашликів, оскільки при вживанні м'яса, воно повинно бути не смаженим! Коли температура приготування понад 180 градусів, то будь-який органічний продукт змінює свою структуру і перетворюється в неорганічний!

А неорганіку наш організм не перетравлює і не засвоює. Відбувається сильне зношування всіх органів систем, порушується обмін речовин, настає передчасне старіння.

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